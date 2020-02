Ermal Meta – The Best Of: in arrivo una particolare antologia

Gli ultimi 5 Festival di Sanremo hanno visto la partecipazione, in diverse vesti, di Ermal Meta.

Quest’anno, per la prima volta dal 2014, non c’è traccia del cantautore nel Festival della Canzone Italiana, ma proprio oggi l’artista ha annunciato la prossima pubblicazione di una particolare antologia.

Nel 2015 Ermal Meta figurava tra gli autori di Straordinario, il brano che ha permesso a Chiara Galiazzo di arrivare al quinto posto.

Nel 2016, 2017 e 2018 c’è stata l’escalation di Ermal in gara al Festival. Due terzi posti, uno tra i giovani e uno tra i big, e la vittoria del 2018 in coppia con Fabrizio Moro.

Nel 2019, invece, Ermal Meta ha partecipato nella serata dedicata ai duetti in veste di ospite di Simone Cristicchi. Quest’anno, a quanto pare, niente…

ERMAL META – THE BEST OF

Ora l’artista ha annunciato sui suoi profili social la prossima uscita di un’antologia di spartiti edita da Volonté Edizioni. La peculiarità del lavoro è che i vari brani inseriti nella raccolta sono stati selezionati personalmente dal cantautore.

Si tratta di un progetto dedicato a chi conosce e sa leggere la musica, ma anche per i collezionisti e i fans che non si faranno sicuramente sfuggire un nuovo progetto di Ermal che ormai non pubblica un album di inediti dal 2018.

La voce di Ermal sarà presente in un brano del nuovo album di Bugo intitolato Cristian Bugatti che uscirà il 7 febbraio alla vigilia della finale del Festival (Ne abbiamo parlato Qui) e anche nella raccolta che celebra i 30 anni di carriera di Marco Masini. In questo caso Ermal duetterà con l’artista toscano in Cenerentola Innamorata (Qui il nostro articolo).

Attualmente Ermal è al lavoro per il nuovo disco che con tutta probabilità uscirà all’inizio del prossimo anno, giusto in tempo per essere ascoltato e metabolizzato in vista del tour nei palazzetti previsto per la primavera del 2021 (Qui il nostro articolo).

Foto di Graziano Marrella