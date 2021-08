Per la notte delle “Stelle cadenti” a ballare nel nuovo video di Ermal Meta c’è Tommaso Stanzani (video)

Ermal Meta Stelle cadenti video.

È entrato oggi in rotazione radiofonica Stelle cadenti, quarto singolo estratto dall’ultimo album di Ermal Meta, Tribù urbana.

Dopo No satisfaction, la sanremese Un milione di cose da dirti, brano certificato con il disco d’oro, e Uno, canzone che ci ha accompagnati nel corso degli Europei di calcio su Sky, il cantautore sceglie proprio il 10 agosto e la notte di San Lorenzo per lanciare il suo nuovo brano.

Ermal Meta Stelle cadenti video

Per accompagnare il tragitto di questa nuova canzone è fuori anche il videoclip ufficiale che vede come protagonista, impegnato in un assolo di danza, il ballerino lanciato dall’ultima edizione di Amici di Maria De Filippi, Tommaso Stanzani, noto anche per la sua love story con Tommaso Zorzi.

Il videoclip è diretto da Claudia Pasanisi e Peppe Tortora e prodotto da Mescal.

ERMAL META – STELLE CADENTI TESTO

Devo smettere di fumare

avrò smesso cento volte

e pure di guardarti, di guardarti così forte

tu dici che mi fa male, ma non ti frega niente

è la verità

Devo smettere di parlare che ho bevuto troppo

ma siamo tutti un po’ ubriachi di qualcosa o di qualcuno

ma si lasciamo stare che un regalo che nessuno vuole

è la verità

Dimmi che mi vuoi bene

anche se non ci credi

dimmi che mi vuoi bene finché resto ancora in piedi

dimmi che vuoi partire

prestami dei ricordi

dimmi che mi vuoi bene sempre più di tutti gli altri

non siamo mica stelle cadenti

Se potessimo iniziare le storie all’incontrario

così verso la fine potersi vivere l’inizio

con questo schifo di dolore, che tu dici non è niente e che passerà

Dimmi che mi vuoi bene

anche se non ci credi

dimmi che mi vuoi bene finché resto ancora in piedi

dimmi che vuoi partire

prestami dei ricordi

dimmi che mi vuoi bene sempre più di tutti gli altri

non siamo mica stelle cadenti

Ho voglia di cantare

ho voglia di fare tardi

se poi mi sento solo, svegliare tutti quanti

sentire te che ridi di me che parlo come fossi Dio,

ma sono solo io, solo io

Dimmi che mi vuoi bene, anche se non mi vedi

dimmi che mi vuoi bene finché sono ancora in piedi

e prima di partire, prenditi i miei ricordi

che io ti voglio bene sempre più di tutti gli altri

non siamo mica stelle cadenti

Ma si lasciamo stare

arrivederci