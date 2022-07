Ermal Meta costretto ad annullare alcune date del tour per un problema di salute

Nei giorni scorsi Ermal Meta si è visto costretto a cancellare alcuni dei prossimi concerti per motivi di salute.

Il cantautore ha fatto preoccupare non poco i suoi fan con un post, che trovate qui a seguire, accompagnato da alcune foto.

Sono diversi giorni che mi si gonfiano varie parti del viso e della testa. Dapprima credevo che si potesse trattare di un colpo d’aria, ma così non è. Ieri mattina mi sono svegliato peggio del solito e stamattina idem. A malincuore mi vedo costretto ad annullare gli appuntamenti di Peschici e del Giffoni in quanto devo approfondire e soprattutto risolvere la situazione. Mi dispiace molto. Chiedo scusa agli organizzatori degli eventi e ai fan. Ci vediamo presto. Ermal P.S. seguono foto.

In attesa che il cantautore comunichi quel che sta succedendo, gli auguriamo una pronta guarigione. Ecco a seguire le date del tour cancellate per il momento.

Gli appuntamenti live del “TOUR ESTIVO 2022” previsti il 29 luglio a Villa Lagarina (TN) per Castelfork e il 30 luglio a Pian Di Spilli – Monte Cucco (PG) per Suoni Controvento sono cancellati. È possibile richiedere il rimborso entro il 28 agosto presso il circuito di vendita utilizzato in fase di acquisto.

Queste le prossime date del tour estivo di Ermal Meta, prodotto e organizzato da Mescal, Friends&Partners e Vertigo:

31 luglio – Porto Recanati (MC), Arena Beniamino Gigli

3 agosto – Udine, Castello

8 agosto – Gavorrano (GR), Teatro Delle Rocce

9 agosto – Forte Dei Marmi (LU), Villa Bertelli

10 agosto – Gatteo (FC), Mura Castello Malatestiano

12 agosto – Castellana Grotte (BA), Piazze d’Estate 2022 (ingresso gratuito) – NUOVA DATA

14 agosto – Serra S. Bruno (VV), Piazza Calipari

16 agosto – Pollina (PA), Teatro Pietra Rosa

17 agosto – Zafferana Etnea (CT), Anfiteatro Falcone e Borsellino

20 agosto – Roseto Capo Spulico (CS), Parco Qualità della Vita







Foto di copertina diAlessandro Treves