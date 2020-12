Sanremo 2021 Ermal Meta Un milione di cose da dirti.

Nel 2021 Ermal Meta tornerà per la quarta volta al Festival di Sanremo a consacrare un percorso artistico legato a doppio filo con la kermesse che lo ha visto diventare uno dei cantautori più amati dal pubblico.

Dopo il ritorno da solista nel 2016, tra i giovani, Ermal è tornato nel 2017 conquistando il terzo posto con Vietato morire per poi arrivare alla vittoria nel 2018 al fianco di Fabrizio Moro con Non mi avete fatto niente.

Riguardo a questo ritorno il cantautore ha dichiarato a RaiPlay:

“Questo Festival lo affronterò con uno stato d’animo diverso rispetto agli altri perché è una canzone diversa alle altre che ho portato in passato e sicuramente quello che ci sarà in comune con le altre volte in cui ho partecipato è sicuramente una grande gioia e una grande voglia di condividere tutto quello che faccio con gli altri.

Rinascita è il tema del nuovo Sanremo ed è un tema bellissimo anche perché l’anno che abbiamo passato, che stiamo ancora passando, in realtà non è stato facile ma sto dicendo qualcosa di estremamente scontato.

Quello che mi manca di più sono i concerti per quanto mi riguarda. Quindi i concerti portano a pensare a persona che stanno vicine, a gente che non ha paura di abbracciarsi e di stare ad un millimetro l’uno dall’altro, questo è quello che mi manca di più.”

Ermal Meta Un milione di cose da dirti significato

Ecco come, brevemente, Ermal racconta il suo nuovo brano in gara al 71esimo Festival…

“La canzone che porto al Festival è una canzone d’amore. Adesso raccontare di cosa parla una canzone è molto difficile. È una semplicissima canzone d’amore. Le sonorità del brano non sono particolarmente definite, è una canzone molto rarefatta, quindi non saprei cosa dire… poi la musica è fatta per le orecchie non per le parole.“

Ermal Meta Un milione di cose da dirti testo

In arrivo prossimamente…

