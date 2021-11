Torna il 26 novembre con un nuovo singolo Ermal Meta. Arriva “Milano non esiste”

Ermal Meta Milano non esiste è il nuovo singolo del cantautore in arrivo questo venerdì in radio e su tutte le piattaforme digitali.

Reduce da un anno ricco di impegni, dalla partecipazione al Festival di Sanremo 2021 al ruolo di giudice al Festival di Castrocaro passando per un concerto con cui ha inaugurato l’Air Albania Stadium, e prima del ritorno live con un tour nei teatri in calendario per l’anno prossimo (qui le date), Ermal Meta è pronto a lanciare un nuovo singolo.

Ermal meta Milano non esiste

Anticipato dal singolo No Satisfaction, il cantautore ha lanciato lo scorso marzo il suo nuovo album, Tribù urbana (su etichetta Mescal con distribuzione Sony Music Italy), progetto da cui sono stati estratti la sanremese Ho un milione di cose da dirti (certificata con il disco d’oro), Uno e Stelle cadenti.

Ora è tempo di nuova musica. Esce infatti venerdì 26 ottobre un nuovo brano che andrà ad arricchire la tracklist digitale dell’ultimo album di Ermal Meta. Ad annunciarlo è stato il cantautore stesso svelando la copertina sulle proprie pagine social….

Venerdì 26 esce la mia nuova canzone scritta qualche giorno fa. Non vedo l’ora che sia vostra.

Milano non esiste è già in pre-save e pre-add cliccando qui.

