Ermal Meta: il suo regalo di Natale da parte dei fan è una donazione a CESVI per i bambini in difficoltà

Per Natale 2021 Ermal Meta è tornato in Puglia dalla sua famiglia e, tra video e immagini postate sui social, ha ricondiviso orgoglioso il gesto fatto dai suoi fan, i Lupi di Ermal, che, come da tradizione da diversi anni, hanno raccolto dei soldi donandoli per una buona causa.

Il cantautore ha postato il proprio pensiero sul Natale e un messaggio di speranza per tutti attraverso un video in cui suona il pianoforte accompagnato da queste parole:

Questo è il mio primo, vero pianoforte. Lo comprai diversi anni fa. Lì sopra è nata A parte te e tantissime altre canzoni. Sfiorarlo, ogni volta, è un brivido.

Poi però mi sono reso conto che non dipende dal pianoforte in sé, ma dal fatto che si trova nella casa in cui vive la mia famiglia. Si trova dove ogni cosa è al suo posto e quando lo realizzo mi sento in pace.

Non è che ogni cosa sia veramente a posto. Chi di noi può dire di non aver niente da aggiustare in questo periodo maledetto? Credo nessuno, ma avere qualcuno per cui saresti disposto a fare qualsiasi cosa è un modo per salvarsi.

È questo il Natale per me. Nonostante tutto, ogni cosa al suo posto e il cuore perso in pochi metri quadrati.

Buon Natale amici, auguro a tutti noi di splendere e come dice Vasco, alla fine, ce la faremo tutti.

Tornano invece ai fan di Meta, i Lupi di Ermal, da quando il fan club del cantautore è nato, qualche anno fa, ha dato vita alla tradizione di raccogliere ogni anno delle donazioni libere dai propri iscritti in due momenti diversi dell’anno… nel giorno del compleanno di Ermal Meta e a Natale.

La somma raccolta viene quindi sempre destinata ad associazioni che tutelano e aiutano chi. ha bisogno di più attenzioni.

Quest’anno è stata scelta CESVI, Onlus creata a Bergamo nel 1985. Ermal ha ovviamente apprezzato ricondividendo il video della donazione accompagnandolo con queste parole: “Orgoglioso di voi e della vostra sensibilità“.

Queste invece le parole che accompagnano il video in cui i fan del cantautore gli hanno svelato questo bella sorpresa natalizia…

Quest’anno abbiamo deciso di dirti grazie regalando un po’ di SPERANZA ai bambini che vivono in situazioni di fragilità perché possano ricominciare a sognare una vita migliore e avere un futuro lontano da fame e maltrattamenti. Per questo Natale il nostro CUORE è andato al progetto QUANDO SARO’ GRANDE di CESVI

Per la campagna sono stati raccolti e mandati a CESVI ben 3.000 euro.

Complimenti ai Lupi di Ermal per questa lodevole iniziativa. Da qui potete trovare la pagina di CESVI.