Ermal Meta e Tiromancino: nuova collaborazione in vista?

Targhe Tenco 2020: svelati i risultati. Tra i vincitori Tosca e Brunori Sas

Annunciati i nomi dei vincitori delle Targhe Tenco 2020. Tra sorprese e conferme da segnalare i trionfi di Brunori Sas e Tosca.

Anteprima Video: “Amore e Amuchina”, il brano di Pierozzi dei Dear Jack scritta con Bernabei

E' uscito "Amore e Amuchina", il primo singolo da solista di Pierozzi, fondatore dei Dear Jack. Il videoclip, girato vicino a Tarquinia, è in anteprima su All Music Italia.

tha Supreme e la nuova generazione di celebrità avatar

Direttamente dalla Generazione Z, Matteo Mori ci parla di tha Supreme e della nuova generazione di celebrità sotto forma di avatar.

Elettra Lamborghini: Musica e la critica musicale... rimane

La popstar risponde piccata alla critica di un blog musicale. Nasce l'occasione per una lettera aperta.

Dai raduni dei fan club agli screenshot in diretta con cantante: come è successo?

Dai raduni dei fan club agli screenshot coi cantanti: come è successo?In questi giorni ho scoperto una nuova (per me) moda di cui non mi.

Ultimo, ecco il calendario delle nuove date del tour negli stadi fissate per il 2021

Nelle scorse settimane Vivo Concerti ha lavorato per ricollocare tutti gli appuntamenti dell'atteso tour del cantautore.

Tiziano Ferro Stadi 2021: svelato il nuovo calendario del tour TZN 2021

Svelato sui social il calendario del tour 2021 di Tiziano Ferro.

Salmo live: ecco le nuove date a Bibione e allo Stadio San Siro di Milano

Anche per il profeta del rap l'atteso debutto negli stadi è riprogrammato all'anno prossimo.

Guè Pequeno Ghali è guerra: “Mi fa ridere... almeno fosse gay!”

Dopo alcune scomode dichiarazioni su Ghali rilasciate al Corriere della Sera, Guè Pequeno ha rincarato la dose parlando con Rolling Stone.

X Factor sondaggio: scegli i giudici e componi tu la tua giuria perfetta

20 giudici che si sono seduti sul tavolo in queste prime tredici edizioni. Componete voi la giuria migliore di sempre.

Concerti 2020: ecco i nuovi calendari fissati per il 2021 e i live annullati

Una guida in costante aggiornamento ai tour, festival ed eventi del 2020 annullati e le nuove date di quelli spostati al 2021.

Release Date 2020: tutti i singoli italiani in uscita durante l'anno

Da gennaio a dicembre, tutti i brani italiani in uscita settimana per settimana.

Le recensioni del nostro critico musicale Fabio Fiume

Ecco tutti i dischi in arrivo nei prossimi mesi

Videointervista a Manuel Finotti: “Le cose più belle e sincere sono attorno a noi”

E' uscito "Forse dovremmo parlare", il nuovo singolo di Manuel Finotti, che arriva dopo il discreto riscontro di "21 marzo".

Intervista a Irene Ghiotto: “L’istinto padroneggia su tutti i miei lavori”

"Superfluo" è il titolo del nuovo album di Irene Ghiotto. Ecco un'intervista di presentazione del progetto e una riflessione musicale.

Réclame Intervista: “Non crediamo che le canzoni, debbano ricercare verità assolute”

Il 29 maggio è uscito Voci di Corridioio, l'album d'esordio dei Réclame, entrati nella cinquina dei finalisti delle Targhe Tenco come miglior opera prima.

Videointervista a Renza Castelli: “La Libertà? Una rivincita per accettarsi”

A due anni dalla sua partecipazione a X Factor, Renza Castelli torna con il nuovo singolo “La Libertà" che da il via a un nuovo percorso artistico.

Videointervista a Biondo: “Sono l'esempio lampante di come si possa fare tutto senza porsi limiti”

E' uscito il nuovo singolo di Biondo Bali e Dubai, scelto anche dalla Fanta come colonna sonora per l'estate delle attività web.

Elettra Lamborghini: Musica e la critica musicale... rimane

Elettra Lamborghini si arrabbia per una critica al suo nuovo singolo con Giusy Ferreri, La Isla. E a me viene voglia di scriverle, così, d'istinto...Ma prima riassumiamo quel che è successo. Un blog che parla di musica pagella i nuovi singoli in uscita e, a La Isla, dà 2, come alla collega Baby K.Sospetto che...

Ermal Meta e Tiromancino: nuova collaborazione in vista?

Uno scatto pubblicato sui social da Tiromancino ha scatenato le supposizioni e la gioia dei fan.

Venditti e De Gregori. Nuova data nel 2021 per il concerto evento

Venditti e De Gregori. La data del concerto di Antonello Venditti e Francesco De Gregori allo Stadio Olimpico di Roma, l’evento unico nel cuore della.

Vasco Brondi: “Talismani per Tempi Incerti”, annunciati i primi 3 appuntamenti estivi

Sono stati confermati i primi tre appuntamenti del tour estivo di Vasco Brondi, tra musica, canzoni, poesie, letture e riflessioni.

RisorgiMarche 2020: confermato il Festival ideato e diretto da Neri Marcorè

Con un lungo post sui social, gli organizzatori di RisorgiMarche 2020 hanno annunciato che il Festival si terrà anche quest'anno.

Sfera Ebbasta e Mahmood: in arrivo un nuovo singolo insieme?

A poco più di un anno dal successo di "Calipso", tutto pronto per l'uscita di un singolo che vede protagonisti Sfera Ebbasta Mahmood.

Diodato: è disponibile online il videoclip di "Un'altra estate"

Il video mette in evidenza la speranza di rinascere sotto una nuova veste, dove l’estate è meta ed inizio del presente.

Gianluca Grignani: torna la protagonista de La Mia Storia Tra Le Dita nel nuovo singolo Non Dirò il Tuo Nome

Gianluca Grignani annuncia l'uscita del nuovo singolo Non dirò il tuo nome, brano dedicato alla protagonista de La Mia Storia Tra le Dita.Gianluca Grignani torna.

Cesare Cremonini fuori il calendario 2021 del tour negli stadi. La tappa di Roma è annullata

I live ripartiranno l'1 giugno 2021 dalla provincia di Udine.

Anna Tatangelo incontra la nuova scena rap napoletana con "Guapo" feat. Geolier

Dopo aver duettato con Achille Lauro, continua con questo singolo il percorso di evoluzione musicale dell'artista.

Power Hits Estate 2020: Gaia guida la classifica della prima settimana

E' stata svelata in diretta su RTL 102.5 la prima classifica settimanale di Power Hits Estate 2020. In testa Gaia, ma non mancano le sorprese.

TIM presenta il contest TIM Party Talent per i propri iscritti

TIM, in collaborazione con Sony Music, lancia un nuovo web talent con una giuria d'eccezione.

Raphael Gualazzi: dopo la data di Villa Manin, annunciate altre date del tour estivo

Dopo aver ottenuto il sold out nella data inaugurale, sono stati annunciati i prossimi concerti del tour estivo di Raphael Gualazzi.

Enzo Avitabile Jovanotti e I Bottari di Portico: “Simm’ tutt’uno”, un inno alla vita

“Simm’ tutt’uno” è il nuovo singolo che coinvolge Enzo Avitabile Jovanotti, I Bottari di Portico, Ackeejuice Rockers e Manu Dibango.

Mini Meets Music Contest, il concorso per i talenti della scena elettronica

Assomusica con Inail rende disponibile il Vademecum delle macchine scenotecniche

Vincenzo Spera, presidente di Assomusica, Commendatore dell’Ordine al merito della Repubblica italiana

Daniele Coro e Warner Chappell annunciato il rinnovo del contratto in esclusiva

Federica Camba: rinnovata la collaborazione con Warner Chappell Music Italiana

Decreto rilancio: dimenticate misure di emergenza per settore cultura negozi di dischi, industria discografica ed Editori musicali

tha Supreme e la nuova generazione di celebrità avatar

Dai raduni dei fan club agli screenshot in diretta con cantante: come è successo?

Le pagelle del critico musicale ai nuovi singoli italiani in uscita il 26 giugno 2020

Radio Date: tutti i nuovi singoli in uscita nella settimana del 26 giugno

Testo & ConTesto "Bam Bam Twist": Achille Lauro rilancia un ballo per congiunti?

Festa della musica, sì, ma se la facciamo #senzaMusica, chi se ne accorge?

X Factor sondaggio: scegli i giudici e componi tu la tua giuria perfetta

Analisi Sanremo 2020: ecco come Diodato ha conquistato la vittoria

