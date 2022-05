La proposta di Ermal Meta: vuole Alex in apertura ai suoi concerti

Ieri sera è andata in onda la finale di Amici 21 che ha visto trionfare Luigi. Il cantautore ha battuto il ballerino Michele (che a sua volta aveva battuto Serena) e gli altri cantanti in gara: Sissi, Albe ed Alex. Per quest’ultimo però c’è una bella, e inaspettata, proposta da parte di Ermal Meta.

Il cantautore, attualmente in giro per promuovere il suo primo libro, Domani è per sempre, ha assistito da casa alla finale del programma manifestando la sua preferenza per il cantautore più intimista di questa edizione, Alex per l’appunto, su Twitter.

Subito i suoi fan, i Lupi di Ermal, hanno lanciato una proposta ad Ermal… quella di fare aprire ad Alex i suoi concerti. La risposta di Meta è stata entusiasta: “Perché no!!! Anzi! Sì!“.

Insomma non resta che aspettare una risposta da Alex, in uscita il prossimo 10 giugno con il suo primo EP, Non siamo soli, risposta che, ne siamo certi, sarà affermativa. Qui potete trovare il calendario dei live estivi 2022 e del tour 2023 di Ermal Meta.

Qui a seguire invece le date instore in cui l’artista presenterà il suo libro di cui vi abbiamo parlato in questo articolo.