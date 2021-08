Erica Mou torna a settembre con l’album “Nature” cantato in italiano, inglese, francese e dialetto pugliese

Erica Mou nuovo album in arrivo.

Uscirà il 10 settembre prossimo per Warner Music Italia Nature, nuovo album della cantautrice pugliese Erica Mou.

Il titolo del disco nasce dalla “natura” stessa della parola Nature che, in qualunque lingua la si voglia leggere, racconta l’essenziale, il futuro e la pluralità, con sfumature diverse: in italiano ci dice della varietà degli esseri e dell’essere. In inglese parla della bellezza dell’universo. In francese sottolinea la mancanza di artificio.

Ed infine, in dialetto pugliese allude alla sessualità che produce vita. Nature è etimologicamente una parola dal latino: è un verbo al futuro, una nascita senza fine.

Il disco arriva a distanza di quattro anni dal precedente progetto discografico, Bandiera sulla Luna. Nel mezzo ci sono state moltissime esperienze di varia natura…

La pubblicazione del primo romanzo, Nel mare c’è la sete, del 2020, il debutto a teatro con Un’ultima cosa, uno spettacolo di e con Concita De Gregorio, per cui Erica Mou ha realizzato le musiche originali, la conduzione di 1MNext 2021, il contest del Concerto del Primo Maggio Roma e un duetto con il cantautore pugliese Molla, nell’album Giovani dentro (vedi qui).

Ad oggi Erica Mou ha all’attivo cinque album e una partecipazione, nel 2012, tra le Nuove proposte del Festival di Sanremo dove arrivo seconda con il brano Nella vasca da bagno del tempo.

Erica Mou Nuovo album: Nature

Con il nuovo album la cantautrice approderà a nuove sfumature di scrittura alternando l’uso delle lingue, dall’italiano all’inglese, passando per il dialetto della sua terra, e associando in ogni brano elementi e processi della natura ad emozioni e comportamenti degli uomini e delle donne.

Nature è prodotto dalla stessa Erica Mou insieme al polistrumentista britannico MaJiKer e realizzato tra la Puglia, Tolosa, Milano e Londra. Qui a seguire tracklist e copertina: