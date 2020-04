Erbe Officinali Calendario è l’ultimo singolo della band indie pop fuori dal 7 aprile su etichetta Matilde Dischi.

Le Erbe Officinali si sono già fatti notare con i precedenti singoli Schiena, Isola e Un altro modo.

Quest’ultimo, in particolare, ha raggiunto un buon successo tanto da essere incluso nelle playlist Spotify più rilevanti (indie Italia, Scuola Indie, Indie Triste).

Erbe officinali Calendario

Calendario è un brano pop – funk che sembra uscito dagli anni 80, che racconta quel passaggio della vita, da cui passi dall’uscire per andare a ballare e divertirti, al passare le serate in casa a guardare serie tv.

Un riflessione sul tempo che passa in quel periodo dopo i 25 anni, in cui smetti sempre più di sentirti giovane e inizi a essere un adulto con altri pensieri e altri problemi per la testa.

Il brano è il primo singolo a uscire con Matilde Dischi, etichetta discografica indipendente nata da un’idea di Davide Maggioni, già direttore artistico della Rusty Records.

Conosciamo meglio le Erbe Officinali…

Band emergente del nuovo panorama indie pop italiano il progetto de Le Erbe officinali nasce dalle idee di Daniele Riggione e Riccardo Fabris, la loro musica è figlia dell’incontro tra il cantautorato italiano e la sperimentazione più indipendente e moderna.

Il 20 aprile 2018 pubblicano il loro primo disco Sospesi. Ad anticipare il prossimo album nell’ultimo anno hanno rilasciato ad oggi quattro singoli.

Articolo di Edoardo Bettoja