Epoque: col nuovo singolo è ‘Ricordi’ feat. Ernia vuole rappresentare la musica Afrobeat in Italia

Epoque annuncia il nuovo singolo Ricordi con Ernia.

L’artista torinese Epoque, capace di unire musica R&B e Afrobeat, fa un importante passo nella sua carriera. Venerdì 24 febbraio uscirà il nuovo singolo Ricordi in collaborazione con Ernia. Sarà fuori su tutte le piattaforme digitali Virgin Records/Universal Music Italia.

Ricordi sottolinea l’importanza di ogni esperienza vissuta e di come i nostri ricordi possano influenzare il nostro futuro.

Dal punto di vista musicale, si tratta di un passo ulteriore verso l’affermazione dell’Afrobeat in Italia. Il genere, che unisce l’Rnb alle melodie dell’Africa Occidentale, sta influenzando sempre più la musica Urban e il pop mondiale.

Epoque, originaria del Congo, racconta così la sua nuova canzone.

“Il brano nasce proprio dai ricordi che ho della musica che ascoltavo quando ero bambina, dai dischi r&b di Aaliyah, Ja rule, Ashanti fino ai lavori di cantanti e compositori africani. Ho pensato quindi di trarre ispirazione da tutto ciò. Da subito volevo lavorare a questo brano con un altro artista, in particolare con Ernia. Mi piace il suo modo di scrivere e la sua attitudine verso la musica. Sapevo che sarebbe stato perfetto per dare la giusta ‘vibe’ al pezzo. Quando ha accettato, sono stata molto felice sia per me, che per quello che questo brano può rappresentare per la musica Afrobeat in italia. La canzone parla dei ricordi e di come alcune volte possano condizionare la nostra visione del futuro.”