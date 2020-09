Ensi Specialist

E’ passato poco più di un anno dall’uscita dell’album Clash, a cui è seguito un tour ricco di date, sold out e soddisfazioni (ne abbiamo parlato Qui). Ora Ensi torna con il nuovo singolo Specialist prodotto da Gemitaiz.

Nel nuovo pezzo il re del freestyle fornisce con lucidità un’istantanea della realtà musicale attuale, con le sue caratteristiche e le sue contraddizioni. Un confronto con un passato a cui rimane legato ma che appare ormai lontano.

Il beat è orecchiabile e ipnotico e qui si incastra in rime schiette e affilate, dimostrando nuovamente la padronanza delle liriche, che ha permesso a Ensi di diventare una vera e propria icona intoccabile nella scena rap.

Specialist è prodotto da Gemitaiz. Una scelta che non fa altro che mettere in risalto la poliedricità di Ensi. Un artista unico nel suo genere originale, innovativo, ma sempre innovativo nella scena rap e hip hop.

La distribuzione di Specialist è affidata a Believe, realtà indipendente in cui Ensi ha trovato la giusta dimensione.

ENSI SPECIALIST – IL TESTO

Un’altra volta, fra’

Ogni volta è meglio dell’altra volta, ah

Lascio ‘sti rapper con le mani in mano, John Travolta, ah

Ascolta fra’, la logica dei numeri qui conta ma

Mostra più soldi perché in mano, frate’, li si conta, ah

Vengo dal Booster, l’ho già detto se non lo sapevi

Pure io stavo nel bando, o come si chiamava ieri

Mio fratello scava il sample, trova l’oro, chiama i veri

Scendo il flow come il pane nel cestello dai quartieri

Accarezzo i tuoi cani, sorrido ai velox

Entro e vi rovino la festa, Kanye con Taylor

Non dico quello che penso, io dico il vero

E se vi offendete, cazzo volete

Pure il Papa ha gli hater

Ci vedi un diss man, è solo un po’ di fitness

Fra’, serpenti che bisbigliano sul business

Riportiamo l’attenzione sull’arte

Che vi porto questa merda su Marte, poi traduci in carte

Sembra che sto spalmando la nutella

(She’s real)

(Vuole entare qua, e invece..)

(Yo, Gem)

(Trasforma il verbo in oro, 4:20 fra’)

Nel cocco la mista, rollo Smoking, no Rizzla

Scrollo su Insta, un pollo fa il giornalista

Mi scrollo la minchia con questi gossip del rap

Chiamami solo se si riuniscono i Dogo o Co’Sang

E lascia a me questa rapshit, forse è meglio che smetti

Non lo so resta a casa, fra, finisciti Netflix

Suono New Classic e lascio in cenere gli MCs

Qua nessuno mi assomiglia faccio genere Ensi

Ho sputato dei diamanti e ancora non ho fatto l’oro

Ma i bastardi che mi pompano qua sanno il fatto loro

Va giù il [?], va giù il tetto, fanno il coro

E a parte un paio in questa merda giuro, fra, mi sento solo

Non ho mai sopportato quella musica elettronica

Da ragazzino io volevo entrare in area cronica

Mica dentro una playlist

Lingue lunghe, Kiss

Fiumi di parole, no Jalisse

Flow specialist