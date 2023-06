Ensi & Nerone: al via il tour estivo per ascoltare live il join album “Brava Gente”

Ensi & Nerone parte il nuovo Brava Gente Summer Tour.

E’ partito il 2 giugno dal Nameless di Annone Di Brianza il Brava Gente Summer Tour di Ensi & Nerone. Si continua dal 10 giugno e poi fino alla data finale del 2 settembre 2023 a Pozzo D’Adda.

Intanto sempre il 2 giugno è uscito Brava Gente (OSA under exclusive license to Believe Artist Services), il joint album dei due.

Il progetto discografico è composto da 12 tracce e vede la collaborazione di Salmo, Shari, Silent Bob e Speranza.

Ensi & Nerone – Brava gente traccia per traccia

L’album racconta l’italianità tra stile e contraddizioni, con richiamo al film The Good Fellas di Martin Scorsese in chiave contemporanea e hip hop.

A fare da apripista King Kong VS. Godzilla con cui Ensi & Nerone hanno annunciato l’uscita del joint album. Il pezzo è una sorta di sfida fra i due artisti, che rappano due barre infuocate a testa mettendo in mostra le loro skills da liricisti freestylers.

Segue Non è cosa, brano dal ritornello volutamente catchy ma molto tecnico nelle strofe, un avvertimento a non mettersi mai contro i due rapper.

La traccia successiva è R2R, che contiene il primo featuring del disco, quello con Salmo. Un pezzo dal beat incalzante, una sfida tra campioni di hip hop dall’inizio alla fine.

Speranza è invece ospite di Domino, un brano nato in studio a Roma. La collaborazione aggiunge al pezzo quella marcia in più perfetta per enfatizzare il testo incisivo e tagliente, con cui i tre rapper dimostrano ancora una volta di essere dei fuoriclasse del genere.

Cambio di registro per Tagli come sorrisi, una traccia introspettiva in cui Ensi & Nerone si mettono a nudo raccontando le preoccupazioni e i turbamenti di ogni giorno.

BRAVA GENTE

Un tocco di femminilità è invece quello che caratterizza Hey mama, che si avvale della collaborazione con Shari. Un brano dal sapore soul, in cui si riflette sulla vita e su cosa si è diventati, tra rimorsi e sensi di colpa.

L’eterogeneità del disco si evince perfettamente in Un minuto, un pezzo dal sound sofisticato, con cui Ensi & Nerone dimostrano di trovarsi perfettamente a loro agio con qualsiasi tipo di sonorità.

Segue Cemento feat. Silent Bob, traccia che, come suggerisce il titolo, pone l’accento sulla strada, sulla periferia, sui quei luoghi spesso ostili ma che formano e fortificano come persona, spronando a lottare per cambiare le sorti di un destino che spesso sembra già scritto.

È poi il momento di Six pack. Una celebrazione del rap allo stato puro, in cui gli artisti rivendicano il proprio posto nella scena urban e vogliono dimostrare di essere dei fuoriclasse.

Due ritornelli su due beat diversi, entrambi curati da Big Joe, sono quelli che si ritrovano in Very Good/Back to basic, in cui Ensi & Nerone si danno il cambio.

Atmosfere più clubbing sono invece quelle che evoca Cuban link, un brano che rispecchia la generazione a cui i due rapper appartengono e che celebra il rap old school.

La conclusione dell’album è Quando nessuno guarda, brano introspettivo, perfetto per lasciare quella giusta malinconia che spinge a riascoltare il progetto dall’inizio.

La produzione di Brava Gente è affidata ad alcuni grandi nomi del panorama musicale italiano: 2ndRoof, 2P & Adma, 6ixpm, Andy The Hitmaker, Big Joe, Crookers, Don Joe, Luciennn, Salmo, Sine, Strage e Verano.

Ensi & Nerone – Brava Gente – Tracklist

King Kong VS. Godzilla (prod. Salmo); Non è cosa (prod. 6ixpm); R2R feat. Salmo (prod. Verano e Luciennn); Domino feat. Speranza (prod. Sine); Tagli come sorrisi (prod. Don Joe); Hey mama feat. Shari (prod. Verano); Un minuto (prod. Crookers); Cemento feat. Silent Bob (prod. 2ndRoof); Six pack; Very Good/Back to basic (prod. Big Joe); Cuban link (prod. Strage); Quando nessuno guarda (prod. Andry The Hitmaker).

