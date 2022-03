Enrika pubblica il suo nuovo singolo “Amore immortale”, che nasce dall’esigenza di spogliarsi di negatività e malinconia

Enrika Amore immortale testo del nuovo singolo della cantautrice romana per KNTNR, dal 25 febbraio in radio e negli store digitali.

Amore immortale è scritta dalla stessa Enrica Tara, in arte Enrika, che firma anche la musica della canzone insieme a Fabio Verardo. È un brano che lega la storia di un amore immaginario all’amore per se stessi, per la famiglia, per le cose stabili e immortali. La musicalità e il sound provengono da ispirazioni di vari generi come il pop, R&B, dance.

Enrika spiega:

Il nuovo progetto nasce dal bisogno di spogliarsi di negatività e malinconia, di vestirsi di spensieratezza. I miei testi si basano su concetti come la libertà, il sogno che diventa realtà, storie fantastiche, l’ironia di fatti drammatici. Tutto questo per arrivare a esprimere speranza, divertimento, ma anche senso di mistero e curiosità. Il mio obbiettivo è quello di portare al pubblico positività e abbattimento delle insicurezze.

Enrica Tara, nata nel 1998, ha cominciato il suo percorso artistico partecipando nel 2015 al talent show X Factor nella categoria Under Donna capitanate da Skin, qualificandosi al quarto posto.

Successivamente, Enrika inizia a lavorare sulla scrittura dei suoi brani, ricercando e definendo la sua identità artistica al meglio. Nel 2021 esce il suo primo singolo Mon Amie, un brano che ha scritto sia in italiano sia in francese. Nello stesso anno inizia la collaborazione con KNTNR.

Enrika Amore immortale testo

Vieni dritto da me sei già nervoso e non so il perché

Ci Prendiamo un caffè oh no

Sono già le tre non mi parli mi guardi e mi chiedi con chi eri ieri lo sapevo che non ti fidi mai di me

Prendo di colpo le chiavi

Tu mi prendi le mani

Ci guardiamo negli occhi

Ti accompagno alla porta

Non ci sono parole

La tv accesa la porta aperta

Bloccati lì restiamo noi

Siamo persi qui ormai da ore da ore

Ci fissiamo gli occhi da ore da ore

Litighiamo sempre senza un senso

Ci mangiamo il cuore tutto il tempo ma tanto tutto questo non vale è un amore immortale

Suoniamo tutta la notte sotto la luna piena e beviamo solo due cocktail sento il brivido sulla schiena

Mi guardi smetti di ballare mi ritagli gli occhi e

E li fai tuoi per sempre

Prendi di colpo le chiavi

Ci prendiamo le mani

Barcolliamo indietro e avanti

Le luci spente le stelle accese le porte aperteLe strade vuote restiamo noi

Bloccati in macchina

Apro gli occhi e sono

A casa da mesi

Non ci capisco più niente

Il mio corpo fermo

Mamma che mi guarda

Il mio cane salta

Tutto il resto in fiamme

Cazzo era solo

Un viaggio dentro me

Oh ma perché