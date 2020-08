Sarà disponibile dal 21 agosto il nuovo singolo di Enrico Nigiotti Para el Sol (Sony Music). Il brano arriva dopo un’estate in cui il cantautore ha scelto di non proporre un brano tormentone, come lo scorso anno quando fece capolino con il fortunato singolo Notturna.

Para el Sol porta la firma dello stesso Enrico Nigiotti, mentre la produzione è curata da Matteo Cantaluppi, artista che negli ultimi anni ha lavorato con Thegiornalisti, Ex-Otago, Francesco Gabbani e Le Vibrazioni.

Nel singolo Enrico Nigiotti riflette sull’amicizia e sul valore che ricopre nella nostra quotidianità. L’atmosfera è spensierata e il testo è intenso. Questi elementi si fondono alla perfezione e sono impreziositi dal timbro vocale del cantautore livornese.

“Chi trova un amico non trova un tesoro ma un eterno e vero compagno di viaggio” ha scritto il cantautore nei suoi social.

ENRICO NIGIOTTI PARA EL SOL

Para el Sol arriva a poco più di sei mesi dal Festival di Sanremo 2020, al quale Enrico Nigiotti ha partecipato con il brano Baciami Adesso (Qui la nostra videointervista). Successivamente è uscito l’album Nigio.

In pieno lockdown l’artista, che è stato ospite di All Music Italia in una diretta Instagram con il nostro Direttore Massimiliano Longo, ha reso disponibile il brano Terrazza Mascagni (Qui il nostro articolo).

ENRICO NIGIOTTI PARA EL SOL – IL TESTO

In arrivo prossimamente

ENRICO NIGIOTTI LIVE 2021

La primavera del prossimo anno Enrico Nigiotti tornerà dal vivo con un tour teatrale prodotto e organizzato da Friends & Partners, che prenderà il via il 7 maggio da Bologna. Ecco le date.

7 maggio, Teatro Celebrazioni – Bologna

(recupero del concerto inizialmente previsto il 2 maggio e già posticipato al 20 ottobre 2020)

8 maggio, Teatro Colosseo – Torino

(recupero del concerto inizialmente previsto l’11 maggio e già posticipato al 19 ottobre 2020)

12 maggio, Teatro Acacia – Napoli

(recupero del concerto inizialmente previsto l’8 maggio e già posticipato al 26 ottobre 2020)

13 maggio, Auditorium Parco della Musica (Sala Sinopoli) – Roma

(recupero del concerto inizialmente previsto il 19 maggio e già posticipato all’8 ottobre 2020)

15 maggio, Teatro Verdi – Firenze

(recupero del concerto inizialmente previsto il 4 maggio e già posticipato al 22 ottobre 2020)

20 maggio, Teatro Goldoni – Livorno

(recupero del concerto inizialmente previsto il 21 maggio 2020)

24 maggio, Teatro Dal Verme – Milano

(recupero del concerto inizialmente previsto il 5 maggio 2020)

I biglietti già acquistati rimangono validi per le nuove date corrispondenti.

