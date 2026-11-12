Enny P pubblicherà il suo primo EP, “IT’S ENNY P”, venerdì 20 novembre 2026 per Warner Records Italy/Warner Music Italy. Il progetto segna un nuovo passaggio nel percorso della rapper italo-colombiana, che ha scelto di anticiparne i contenuti attraverso un trailer pubblicato sui social e disponibile da oggi, 11 novembre.

Il video svela anche i tre featuring presenti nella tracklist: Artie 5ive, Guè e Yung Pips. Collaborazioni che riuniscono artisti legati, in momenti diversi, al percorso musicale di Enny P e che contribuiscono a definire la direzione del suo primo progetto in formato EP.

“IT’S ENNY P”: identità e libertà espressiva al centro del primo EP

Con “IT’S ENNY P”, la rapper mette al centro la propria identità artistica, costruita attraverso un immaginario che unisce attitudine, sensualità e libertà espressiva. Tra i riferimenti del progetto c’è il female rap americano contemporaneo, insieme alla cultura ratchet, termine che l’artista ha scelto di riappropriarsi, trasformandolo in una rivendicazione di indipendenza e autodeterminazione.

La sua musica gioca sui contrasti: street e fancy, dolcezza e aggressività convivono in un linguaggio che mette in discussione gli stereotipi legati alla femminilità. Desiderio, ambizione e sensualità diventano parte del racconto personale di un’artista che rivendica la possibilità di esprimersi senza aderire a un’immagine prestabilita.

Dietro il nome Enny P c’è Penelophe, la dimensione personale da cui nasce il suo alter ego artistico. La musica ha rappresentato per lei uno spazio in cui trasformare fragilità e insicurezze in maggiore consapevolezza, dando forma a una personalità più sicura e determinata.

Da Guè ad Artie 5ive: i featuring di “IT’S ENNY P”

Tra i nomi svelati dal trailer c’è Guè, con cui Enny P aveva già collaborato in FREAK!, brano contenuto nell’album Fastlife 5. Una partecipazione che aveva contribuito a portare l’attenzione sulla rapper e sul suo percorso nella scena italiana.

Nel nuovo EP ci saranno anche Artie 5ive e Yung Pips. I tre featuring rappresentano gli incontri scelti da Enny P per accompagnare il suo debutto in questo formato discografico. Per conoscere la tracklist completa e il ruolo di ciascuna collaborazione bisognerà attendere ulteriori dettagli.

“IT’S ENNY P” sarà disponibile da venerdì 20 novembre 2026 su tutte le piattaforme digitali per Warner Records Italy/Warner Music Italy.

Enny P, il percorso della rapper italo-colombiana

Enny P è una rapper italo-colombiana tra le voci della nuova scena urban italiana. Il suo stile unisce l’attitudine del female rap americano contemporaneo alle sonorità della wave degli anni 2000, costruendo un immaginario che mette insieme anima street, sensualità e ricerca estetica.

Il suo percorso prende forma con i singoli Wavy (2022), N4F (2023) e Demoni & Bitches (2024). Nel 2025 pubblica Diablo feat. Melons, brano diventato virale e arrivato nella Viral e nella Top 50 di Spotify. Nel marzo dello stesso anno esce Ratchet City, il suo primo EP, che definisce ulteriormente la sua direzione artistica.

Tra le collaborazioni più significative c’è quella con Guè in FREAK!, brano contenuto nell’album Fastlife 5, che contribuisce ad accendere l’attenzione sulla rapper. In seguito arriva anche FAST LANE con LILCR. Enny P partecipa inoltre a due tracce di NO REGULAR MUSIC 2 e a una di NO REGULAR MUSIC 2.5, progetti firmati da Sadturs & KIID.

Nel 2026 pubblica Money Maker e Mi Piace, prima dell’arrivo di IT’S ENNY P, disponibile dal 20 novembre con i featuring di Artie 5ive, Guè e Yung Pips. La sua proposta ruota attorno a una scrittura diretta, a un’attitudine sicura e a un’immagine in cui femminilità, ambizione e desiderio diventano parte integrante del linguaggio artistico.