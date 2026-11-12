Aliotta è il progetto artistico di Nicola Aliotta, cantautore romano cresciuto a Londra. Joker è il suo singolo d’esordio, disponibile sulle piattaforme digitali dal 13 novembre 2026.

Dopo gli oltre 8 milioni di streaming raggiunti su Spotify con il progetto NICALI, con cui si è confrontato con la musica dance in inglese, Aliotta inaugura una nuova fase scegliendo di tornare a scrivere in italiano. Joker, realizzato in collaborazione con il produttore Alessandro Casagni, è il primo tassello di un progetto che guarda all’Urban Pop e al Contemporary R&B, senza rinunciare a suggestioni rétro e a una precisa ricerca estetica. Una ripartenza che nasce anche dal desiderio di ritrovare una voce più personale, dopo gli anni trascorsi tra Italia e Regno Unito.

“Joker”, un nuovo inizio tra identità e maschere

In Joker, Aliotta utilizza simboli e atmosfere legati al gioco d’azzardo e al mondo circense per raccontare una relazione in cui seduzione, finzione e vulnerabilità finiscono per alimentare una spirale difficile da interrompere.

Il Joker diventa così la metafora delle maschere che si indossano all’interno di un rapporto: ruoli interpretati per conquistare l’altra persona, identità costruite per trattenerla e comportamenti che rendono sempre più sottile il confine tra attrazione e manipolazione.

La narrazione si muove in una zona ambigua, dove il coinvolgimento emotivo può trasformarsi in un gioco di potere. Una storia personale che trova una forma musicale nelle sonorità Urban Pop e Contemporary R&B.

La scelta di tornare a scrivere in italiano è uno degli aspetti centrali di questa nuova fase. Dopo l’esperienza con NICALI, il cantautore riparte da una scrittura più diretta e intima, pensata per creare un rapporto di confidenza con chi ascolta.

Al suo fianco c’è Alessandro Casagni, produttore e amico con cui condivide la direzione musicale e creativa del progetto. Lo stesso artista racconta così le intenzioni alla base di questo nuovo capitolo: “JOKER rappresenta il primo capitolo di un percorso artistico avviato in collaborazione con Alessandro Casagni, mio produttore e amico. *Con Aliotta voglio costruire un’identità che non insegua necessariamente i linguaggi del momento, ma che riesca a far convivere contemporaneità e suggestioni del passato, lasciando spazio alla sperimentazione e a una ricerca estetica e sonora personale“.

L’identità del progetto non si limita alla musica. La direzione visiva affidata a YURTA Studios di Milano costruisce un immaginario ispirato agli anni Trenta, tra eleganza vintage, teatralità e sensibilità contemporanea. L’estetica notturna, teatrale e ricercata, dialoga con quella musicale contribuendo a definire il carattere del progetto.

Chi è Aliotta, tra passato e futuro

Il percorso artistico di Aliotta (ossia, Nicola Aliotta) prende inizialmente forma con il progetto NICALI, che supera gli 8 milioni di stream su Spotify e lo porta a esibirsi in diverse occasioni dal vivo: Festival MEI, Rai Radio 2, Gay Pride Roma e Largo Venue.

Cresciuto a Londra, gli anni londinesi rappresentano una parte importante della sua formazione. Qui collabora con diverse agenzie di spettacolo; si esibisce dal vivo in numerosi; ed entra in contatto con musicisti e performer internazionali. Parallelamente all’attività da performer, lavora come autore e produttore. Tra le esperienze più significative figura la collaborazione con Carl Brave, nell’ambito del progetto discografico pubblicato da sotto lo pseudonimo 21GRMS.

Con il progetto Aliotta, l’artista sceglie ora di mettere al centro una dimensione espressiva più personale. Il singolo d’esordio Joker, scritto con Alessandro Casagni e Dario Schittone (Darrn), è il punto di partenza di questa nuova identità sonora e musicale.