Pier Cortese ha lanciato il nuovo singolo Come noi, l’uscita è accompagnata dal videoclip che mette al centro la distrazione collettiva e l’abitudine a convivere con situazioni che, fino a poco tempo fa, avrebbero suscitato sorpresa o indignazione.

Il brano apre una serie di pubblicazioni che porterà a gennaio 2027 all’uscita di 21, il nuovo album dell’artista. Al centro della canzone c’è una domanda: quanto siamo ancora capaci di accorgerci di quello che succede intorno a noi?

Pier Cortese e Come noi : le contraddizioni del presente

La canzone parte da immagini della quotidianità che restituiscono un quadro sempre più difficile da ignorare: palazzi che prendono il posto degli spazi verdi, ragazzi che parlano senza riuscire a comunicare, il mare che restituisce persone e segreti, donne costrette ad accelerare il passo per sentirsi al sicuro.

Situazioni diverse, accomunate da una progressiva assuefazione. Ciò che dovrebbe farci fermare a riflettere finisce per diventare parte del paesaggio, mentre il mondo cambia più velocemente della nostra capacità di comprenderlo.

Pier Cortese non sceglie la strada della denuncia né quella di chi si considera estraneo alle contraddizioni raccontate. Il suo punto di vista è quello di chi riconosce di farne parte.

A spiegare la prospettiva da cui nasce il brano è lo stesso artista:

“Non volevo scrivere una canzone di denuncia, né mettermi dalla parte di chi ha capito tutto. Volevo stare dentro questa contraddizione, perché anch’io ne faccio parte”.

e prosegue:

“Abbiamo venduto la pelle a buon prezzo, abbiamo riso di cose importanti e aspettato che fosse più facile. Invece è solo più tardi.”

Il tempo, quindi, non viene presentato come una soluzione automatica. A volte lascia semplicemente che le situazioni si allontanino, diventino più complicate o finiscano per essere accettate senza più interrogarsi sulle loro conseguenze.

Chi è Pier Cortese: da Sanremo ai Discoverland

Musicista, autore, arrangiatore e produttore artistico, Pier Cortese ha costruito in oltre vent’anni un’attività che attraversa diversi ambiti della musica italiana.

Il suo debutto al Festival di Sanremo risale al 2007, nella categoria Nuove Proposte. Nel corso degli anni ha lavorato anche per il cinema, componendo colonne sonore, e ha scritto e prodotto brani per Fabrizio Moro e Niccolò Fabi. Tra le sue collaborazioni come autore figura anche quella con Marco Mengoni.

Nel 2012, insieme a Roberto Angelini, ha dato vita a Discoverland, duo con cui ha pubblicato tre album. Un’esperienza che si affianca alla sua attività individuale e al lavoro dietro le quinte come autore e produttore.

Come noi anticipa l’album 21

Il singolo inaugura una serie di uscite che accompagneranno l’avvicinamento al nuovo album 21, atteso per gennaio 2027.

La scrittura, gli arrangiamenti e la produzione artistica sono curati dallo stesso Pier Cortese, che ha suonato chitarre, voci, elettronica e pad. Roberto Angelini ha invece contribuito al brano con la pedal steel.

Il mix e il mastering sono stati affidati a Matteo Gabbianelli, Noise Home.

Come noi è pubblicato da Saifam Group, con distribuzione digitale The Orchard. Il booking è curato da La Fabbrica.

Foto di copertina di Simone Cecchetti