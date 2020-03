Engage: testi che parlano di vita vissuta nell’album d’esordio “Pelle”

E’ uscito Pelle, l’album d’esordio della band avellinese Engage, composta da Gennaro Caggiano (19 anni, voce, chitarra, musica e testi), Simone Oddo (24 anni, chitarra), Andrea Santosuosso (22 anni, bassista), Marika Mirra (16 anni, voce corista) e Simone Mozzato (29 anni, batterista).

Pelle è un album emozionante. Sei brani caratterizzati da testi che raccontano la vera vita di provincia, vestiti da un sound internazionale.

“Per ognuna di queste canzoni, c’è sicuramente un segno ben marcato ed indelebile sulla “pelle”. Segni, però, che mostro senza vergogna ma al contempo senza andarne fiero, solo perché possano essere una casa per chi già li ha o un monito per chi sta per commettere i miei stessi errori.”

E.N.G.age significa impegno sociale, dire la propria, non fermarsi mai. L’attesa di un’era in cui si possa celebrare la Gloria della Natura e della sua Energia.

La giovane band è riuscita a classificarsi prima nella sezione Young del Contest Anime di Carta di Roma, suonando in locali come Boogie Club, Locanda Blues, Contestaccio e Jailbreak. Qui hanno conosciuto Massimo Di Cataldo che, colpito dall’energia della band e dalla profondità dei testi, li ha portati in studio di registrazione dove è nato il primo singolo This Cold Cold Blue.

In seguito gli Engage poi deciso di mettersi alla prova sul repertorio italiano. Nasce così il singolo Camel Blu contenuta nell’album Pelle.

ENGAGE – PELLE – TRACK BY TRACK

Camel Blu

Questa, è una canzone che non ha un vero e proprio filo logico in senso sintattico, bensì concettuale; sono tante frasi, tanti mondi diversi legati dal filo conduttore unico dell’abbandono. Ma rappresenta anche la rinascita, il sole che arriva dopo la tempesta, anche quella più nera.

Decadenza

Decadenza parla del difficile rapporto che si ha con le emozioni positive e negative che si incontrano nel corso dell’esistenza. Trovo che la felicità sia un qualcosa di estremamente bugiardo ed illusorio, poiché la sensazione di positività vera, alla fine dei conti dura pochi secondi, il resto non è altro che un ricordo. Il dolore, invece, seppur nella sua negatività e nella sua dannosità, è una sensazione “onesta”, che dura, a volte anche per troppo tempo ma che comunque è presente.

Pioggia

Pioggia è forse una delle prime canzoni che abbia mai scritto, Attraverso questo testo, scritto in diversi momenti, cerco di affrontare due dei più grandi traumi della mia esistenza: il bullismo, quando scrivo “Canto te che invece di giudicare, dovresti un attimo ragionare” e la morte di una persona a me molto cara, anzi, della mia persona nel mondo, “La pioggia è la dimostrazione d’ogni mia fallita aspirazione. Ma tu davi un po’ di gioia a questa vita figlia della noia”

How

Desiderare ciò che ci fa male, porta subito al dolore, ma un dolore che conosciamo, controllabile, mentre desiderare la gioia o tutte le più grandi soddisfazioni della nostra vita, porterà inevitabilmente ad un tipo di dolore nuovo, mai provato e sicuramente più dannoso.

Elle

Questo titolo è l’inziale del nome di una ragazza, l’unica che ha avuto un rapporto diretto con la mia parte più triste, con il mio lato oscuro.

Dottoressa Parliamone

Dottoressa Parliamone vuole essere l’invito a tutta la nostra generazione e non solo, di prendere parte a questo progetto, di darci l’onore di poterli rappresentare.