Anneghiamo è il titolo del singolo che segna il debutto discografico del giovane Enea Vlad. Un “viso d’angelo” dotato di un timbro vocale denso e cupo che ben promette per il futuro.

A qualche amante della musica italiana il volto di Enea potrebbe risultare familiare.

Il ragazzo infatti ha partecipato al videoclip Fermo immagine di Chiara Galiazzo e a quello di Più forte di Dolcenera. Ora il giovane artista classe 1999 si mette in gioco nelle vesti di cantautore.

Anneghiamo è una ballad in cui il beat incalzante e le chitarre filtrate fanno da tappeto elastico alla voce cupa ma densa di Enea che, nel testo del brano, invita alla resa in un’annegamento di droghe e amore…

“Ti va se anneghiamo, ti va se ci droghiamo, sai, alla fine mi son sbagliato,

non c’eravamo solo noi in quel blu incontaminato,

c’era anche tanto alcol e l’ombra del tuo fidanzato”.

Il singolo che segna il debutto di Enea Vlad è già disponibile in tutte le piattaforme digitali per Visory Indie. Ecco come lo racconta l’artista stesso…

“Anneghiamo è la versione romanzata e malinconica di una storia vera.

Conoscevo questa ragazza da tantissimo tempo, tanto da avere un legame quasi fraterno e conoscevo bene anche il suo ragazzo.

Una sera, in spiaggia, ci siamo lasciati trasportare dalle onde e dalla magia del momento e siamo andati un po’ oltre.

È finita lì, da quella volta amici come prima.

Ma, una volta tornato a casa, ho pensato a quello che era appena successo e mi è sembrato così assurdo da scriverci una canzone.

Anneghiamo racconta l’amore più inaspettato e intenso, quello che ti prende alla sprovvista e di cui non riesci a fare a meno, come una droga.

Ma non tutte le storie d’amore hanno un lieto fine.”

Potete seguire Enea su Instagram (qui).

CONOSCIAMO MEGLIO ENEA VLAD

Nato il 7 aprile del 1999, Enea si avvicina alla musica sin dalla tenera età, quando a 5 anni viene iscritto ad un’Accademia di batteria, dove continuerà a studiare per 10 anni appassionandosi ai generi musicali più disparati: jazz, rock, bossanova, funk.

Nel frattempo entra in un’ accademia di Musical con cui si esibirà per oltre 7 anni.

Grazie a questa esperienza familiarizza con il palco e con il pubblico, ma soprattutto si avvicina al mondo del canto in cui riconosce la propria strada.

Inizia pertanto a studiare canto a livello professionale e si avvicina al mondo della scrittura. Il suo punto di riferimento è sicuramente importante, si tratta infatti del maestro Franco Battiato.

Nel tempo il suo stile vira verso l’indietronica, con toccate di pop, soul e jazz che tenta di far convivere in un solo genere.

Enea Vlad Anneghiamo testo

Quanto sei pura quando piangi

quando sei nuda arrossisci

e il ricordo di quei giorni

penso a cose da rifare

scivolare giù in picchiata

era come passeggiare

tanto a chi importa

davanti a noi c’è il mare

Ti va se, ti va se

anneghiamo

ti va se, ti va se

ci arrendiamo

ti va se, ti va se

ci droghiamo

ti va se, ti va se

anneghiamo

Le tue mani su di me

raccontavano follie

brontolavano “andiamo via

non è giusto far così”

che bugia, che bugia

volevi tu altro

davanti a noi c’é il mare

Ti va se, ti va se

anneghiamo

ti va se, ti va se

ci arrendiamo

ti va se, ti va se

ci droghiamo

ti va se, ti va se

anneghiamo

Sai alla fine mi son sbagliato

non c’eravamo solo noi

in quel blu incontaminato

c’era anche tanto alcol

e l’ombra del tuo…

fidanzato