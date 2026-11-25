Emma Muscat pubblicherà venerdì 27 novembre il nuovo singolo Romanticamente, in uscita nel giorno del suo 27° compleanno per Orangle Records, con distribuzione ADA Music Italy. La canzone racconta il lato meno romantico dell’amore: restare accanto a qualcuno che non ci ama più come prima.

Il brano è stato scritto da Emma Muscat, Marco Poletto, Gianmarco Grande e Giorgia Groccia e prodotto da GRND, che ne ha curato anche mix e master.

Il significato di Romanticamente di Emma Muscat

Dietro un titolo che suggerisce dolcezza, Romanticamente racconta un amore che cambia: un rapporto in cui i sentimenti non sono più reciproci e in cui chi se ne accorge continua comunque a restare, tra l’attesa, la speranza e la rinuncia a una parte di sé.

Emma Muscat racconta: “Romanticamente è il titolo della mia canzone, ma racconta una delle cose meno romantiche che ci siano: amare qualcuno che non ti ama più allo stesso modo”.

L’artista aggiunge: “È una storia in cui penso che tante donne possano riconoscersi. Ed è proprio per questo che mi piace definirla una canzone scritta da una donna, per le donne”.

Sul piano musicale, Romanticamente unisce pop contemporaneo e suggestioni anni ’80 ed è costruito senza sample o type beat.

Emma Muscat, da Amici all’Eurovision

Emma Muscat, classe 1999, è una cantautrice e pianista maltese che si è fatta conoscere in Italia ad Amici di Maria De Filippi, dove è arrivata in semifinale, prima di firmare con Warner Music Italia.

La cantautrice ha ottenuto due dischi d’oro FIMI con Sangria e Meglio di sera, ha collaborato con Eros Ramazzotti e Nek e ha aperto i concerti internazionali di Rita Ora e Christina Aguilera.

Nel 2022 l’artista ha rappresentato Malta all’Eurovision Song Contest con I Am What I Am. Dopo M.I.A con Benny Benassi (2023) e Lacrime Moët (2024, prodotta da Ralph Wegner), ha aperto una nuova fase con Sweet Panorama, che è uscita il 12 giugno.

La nuova fase arriva dopo una pausa dedicata alla maternità e ai primi mesi di vita di sua figlia e porta una scrittura più personale. Romanticamente la prosegue.

In autunno Emma Muscat ha portato Romanticamente alle selezioni di Sanremo Giovani, rientrando tra i 60 artisti scelti per le audizioni dal vivo, ma senza entrare tra i 15 ammessi.

Credits del brano ▸ Artista · Emma Muscat

· Emma Muscat ▸ Titolo · Romanticamente

· Romanticamente ▸ Autori · Emma Muscat, Marco Poletto, Gianmarco Grande, Giorgia Groccia

· Emma Muscat, Marco Poletto, Gianmarco Grande, Giorgia Groccia ▸ Produzione · GRND

· GRND ▸ Mix e mastering · GRND