Emma Muscat, Romanticamente: il nuovo singolo esce nel giorno del suo compleanno
La cantautrice maltese torna con una canzone scritta da una donna, per le donne, dopo la pausa per la maternità.
di Chiara Tebaldini ·
Emma Muscat pubblicherà venerdì 27 novembre il nuovo singolo Romanticamente, in uscita nel giorno del suo 27° compleanno per Orangle Records, con distribuzione ADA Music Italy. La canzone racconta il lato meno romantico dell’amore: restare accanto a qualcuno che non ci ama più come prima.
Il brano è stato scritto da Emma Muscat, Marco Poletto, Gianmarco Grande e Giorgia Groccia e prodotto da GRND, che ne ha curato anche mix e master.
Il significato di Romanticamente di Emma Muscat
Dietro un titolo che suggerisce dolcezza, Romanticamente racconta un amore che cambia: un rapporto in cui i sentimenti non sono più reciproci e in cui chi se ne accorge continua comunque a restare, tra l’attesa, la speranza e la rinuncia a una parte di sé.
Emma Muscat racconta: “Romanticamente è il titolo della mia canzone, ma racconta una delle cose meno romantiche che ci siano: amare qualcuno che non ti ama più allo stesso modo”.
L’artista aggiunge: “È una storia in cui penso che tante donne possano riconoscersi. Ed è proprio per questo che mi piace definirla una canzone scritta da una donna, per le donne”.
Sul piano musicale, Romanticamente unisce pop contemporaneo e suggestioni anni ’80 ed è costruito senza sample o type beat.
Emma Muscat, da Amici all’Eurovision
Emma Muscat, classe 1999, è una cantautrice e pianista maltese che si è fatta conoscere in Italia ad Amici di Maria De Filippi, dove è arrivata in semifinale, prima di firmare con Warner Music Italia.
La cantautrice ha ottenuto due dischi d’oro FIMI con Sangria e Meglio di sera, ha collaborato con Eros Ramazzotti e Nek e ha aperto i concerti internazionali di Rita Ora e Christina Aguilera.
Nel 2022 l’artista ha rappresentato Malta all’Eurovision Song Contest con I Am What I Am. Dopo M.I.A con Benny Benassi (2023) e Lacrime Moët (2024, prodotta da Ralph Wegner), ha aperto una nuova fase con Sweet Panorama, che è uscita il 12 giugno.
La nuova fase arriva dopo una pausa dedicata alla maternità e ai primi mesi di vita di sua figlia e porta una scrittura più personale. Romanticamente la prosegue.
In autunno Emma Muscat ha portato Romanticamente alle selezioni di Sanremo Giovani, rientrando tra i 60 artisti scelti per le audizioni dal vivo, ma senza entrare tra i 15 ammessi.
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