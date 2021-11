Un inno al “self-confidence” nel nuovo singolo di Emma Muscat, “Più di te”

Emma Muscat Più di te testo d’amore per il nuovo singolo dell’artista in uscita il Venerdì 24 novembre, un brano nel cui significato si cela un messaggio di rinascita personale.

La ventenne cantautrice e pianista maltese che il pubblico ha avuto modo di conoscere ad Amici Di Maria De Filippi ha all’attivo ad oggi un album, Moments del 2018, e diversi singoli e collaborazioni. Tra queste Figurati noi con Shade, Avec Moi con l’ex fidanzato Biondo, Sigarette RMX con Junior Cally.

Tra il 2019 e il 2020 lancia Vicolo cieco, da solista, e Sangria feat. Astol (certificato disco d’oro), collaborazione che bissa nell’estate 2021 con Meglio di sera, altro singolo certificato con il disco d’oro a cui partecipa anche Alvaro De Luna.

Emma Muscat più di te significato

Più di te, il nuovo singolo di Emma Muscat esce per Warner Music Italy il 24 novembre 2021 e viene definito come un inno al “self-confidence”

Nel brano l’artista racconta della fine di una storia d’amore e la rinascita personale di una donna che mette via le sue paure e pone l’attenzione sul ritrovamento della fiducia in sé stessa.

Il brano è stato scritto da Emma Muscat, Antonio Caputo, Kende, Lorenzo Santarelli e Marco Salvaderi. La produzione è di Kende, Lorenzo Santarelli e Marco Salvaderi.

EMMA MUSCAT TESTO E AUDIO

Guardami

e chiediti se mi piaci tu

che mi fai più male

guardami e chiediti

se mi piaci tu

mi hai rotto il cuore

mi toccavi come fossi troppo fragile

ma so scalare le montagne sempre ripide

evitavi nelle mappe quelle strade che

portano dritto al mare

Tu che fissi il colore del sole

ma cambi strada quando vedi me

tu sei sale sopra le ferite

verdi come rose sfiorite

Senti parlare di me

so lottare come un pugile

la tua voce che ride in testa

non mi sembrerà più la stessa

a volte sento di te

sento parlare di te

se mi immagino le paure

che non vivono più in testa

sei la cosa che non mi manca

più forte io di te

Ricordami

poi chiediti se tu

vali più di un banale errore

parlami e scoprimi

se poi qui per te

non c’è più amore

mi ritrovo quasi sempre sulle nuvole

per volare da cascate sempre gelide

tu che invece mi allontani

dalle strade che portano dritte al mare

tu che fissi il colore del sole

ma cambi strada quando vedi me

tu sei sale sopra le ferite

verdi come rose sfiorite

Senti parlare di me

so lottare come un pugile

la tua voce che ride in testa

non mi sembrerà più la stessa

a volte sento di te

sento parlare di te

se mi immagino le paure

che non vivono più in testa

sei la cosa che non mi manca

più forte io di te

di te, di te, di te

più forte io di te

di te, di te, di te

più forte io di te

Senti parlare di me

so lottare come un pugile

la tua voce che ride in testa

non mi sembrerà più la stessa

a volte sento di te

sento parlare di te

se mi immagino le paure

che non vivono più in testa

sei la cosa che non mi manca

più forte io di te