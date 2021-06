Emma Muscat per l’estate 2021 ci ricorda che è “Meglio di sera”. Con lei Astol e Alvaro De Luna (testo e audio)

Emma Muscat Meglio di sera testo e significato del nuovo brano lanciato dall’artista per l’estate 2021, una canzone in cui torna a duettare con Astol (dopo Sangria uscita la scorsa estate che ha totalizzato oltre 12 milioni di stream) e con la pop star spagnola, Alvaro De Luna.

Il brano è fuori dal 25 giugno per Warner Music Italy.

EMMA MUSCAT MEGLIO DI SERA Significato e testo del brano con Alvaro De Luna & Astol

Nel nuovo singolo estivo i tre raccontano un amore estivo passato che ritorna dopo un lungo anno. I protagonisti si ritrovano sotto la luna, accompagnati da una musica leggera e una lieta atmosfera, a rivivere insieme le emozioni di una sera… non chiedendosi se durerà ma vivendo l’istante.

EMMA MUSCAT MEGLIO DI SERA TESTO

(Di Emma Muscat, Eugenio Maimone, Fabio Pizzoli, Merk & Kremont, Jacopo Ettore, Leonardo Grillotti, Astol, Alvaro De Luna)

Forse non entravo in questo posto dall’estate scorsa

Passo in mezzo a gente che conosco

Vado solo di fretta, ma cambia tutto se

poi rivedo te, come un’anno fa

Mentre passi di qua guardi verso me

Mi sorridi e non ti so dire niente lo sai

Restiamo soli in mezzo alla città

Sotto a una luna chiara tra le luci dei bar

Seguo i tuoi passi fino in fondo ma

Mi perdo per la strada

come una Lambada

La senti l’atmosfera e il vento sulla schiena

Ed è bello di sera,

ed è meglio di sera

Da qui si sente appena

una musica leggera

Ed è bello di sera,

ed è meglio di sera

Tus ojos verdes me hacen volar

El cielo es nuestro y de nadie más

Quédate conmigo una eternidad

Guardaré tus besos por si…

Cambia tutto se

Poi rivedo te, come un’anno fa

Mentre passi di qua guardi verso me

Mi sorridi e non ti so dire niente lo sa

Restiamo soli in mezzo alla città

Sotto a una luna chiara tra le luci dei bar

Seguo i tuoi passi fino in fondo ma

Mi perdo per la strada come una Lambada

La senti l’atmosfera e il vento sulla schiena

Ed è bello di sera, ed è meglio di sera

Da qui si sente appena una musica leggera

Ed è bello di sera, ed è meglio di sera

Mi piace vederti quando balli

Con te mi piace fare più tardi

Lontani dagli altri, baby non fermarti

Stasera è perfetta se siamo io e te

Restiamo soli in mezzo alla città

Sotto a una luna chiara tra le luci dei bar

Seguo i tuoi passi fino in fondo ma

Mi perdo per la strada come una Lambada

La senti l’atmosfera e il vento sulla schiena

Ed è bello di sera, ed è meglio di sera

Da qui si sente appena una musica leggera

Ed è bello di sera, ed è meglio di sera