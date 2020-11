Emma monologo sulle donne. Mentre sul web va avanti a suon di titoli inventati e fake news una polemica inesistente su Laura Pausini, Maradona e Fiorella Mannoia, ieri nel quinto live di X Factor 2020 la puntata è iniziata proprio nel segno di un forte segnale per la Giornata Mondiale contro la violenza sulle donne (25 novembre).

La puntata è partita con le immagini e le parole del nuovo vice presidente degli Stati Uniti, Kamala Harris, una donna per l’appunto, accompagnate da un’orchestra composta da sole donne. Quindi il volto della Harris ha ceduto il posto a quello delle tante donne che lavorano al programma Sky e la musica è diventata sottofondo per un monologo molto intenso di Emma Marrone, parole importanti che vi riportiamo qui a seguire sperando che possano far riflettere e che si possa tenerle a mente ogni giorno, e non solo il 25 novembre.

EMMA monologo sulle donne