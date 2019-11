Spotify preso di mira dai fan di Emma Marrone.

Succede che nella giornata di ieri i fan della Brown (nomignolo con cui i suoi ammiratori chiamano Emma), decidono di unirsi per lanciare una serie di domande a Spotify, il più importante servizio di streaming musicale.

Questo succede perché i brani di Emma raramente vengono inseriti nelle più importanti playlist di Spotify, come la Hot Hist Italia (che conta oltre un milione di follower), neanche quando le canzoni in questione sono un successo acclamato, in radio e nelle vendite, come nel caso del singolo Io sono bella.

Nella loro pacifica protesta su Twitter i fan citano come esempio Ghali artista che con il nuovo singolo, Flashback, è stato inserito nella playlist nel giorno stesso di uscita.

Del resto l’importanza delle playlist ufficiali di Spotify per il successo di un brano è noto a tutti.

Molte persone usano Spotify in maniera gratuita e per ascoltare musica si affidano alle playlist che diventano quindi indispensabili per il successo di una canzone.

EMMA MARRONE SPOTIFY LE DOMANDE DEI FAN

Il popolo di Emma Marrone questa volta si è dimostrato unito e risoluto nel porre le proprie domande.

E così i Tweet, indirizzati a Spotify Italia, portano l’hashtag #chiediloaspotify in tendenza con quasi 13.000 tweet in un giorno.

Ecco alcuni Tweet:

Ci uniamo alle domande di questi ragazzi, fruitori di Spotify, nel rivolgere la domanda alla divisione italiana del noto servizio di streaming anche se, va detto, poco speranzosi di una risposta.

In passato abbiamo contattato l’ufficio stampa di Spotify per un’intervista ma niente da fare e, in altra occasione, abbiamo chiesto spiegazioni sulla Top Viral con un articolo (qui) ma, anche in quel caso, nulla.

Che sia la volta buona? Chiedilo a Spotify.