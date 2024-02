Emma Marrone: “Souvenir” è il primo album della cantante a superare 100 milioni di stream su Spotify

Ad ottobre scorso è uscito il nuovo disco di Emma Marrone, “Souvenir” (qui la nostra recensione), album che ha preso nuova vita grazie al ritorno al Festival di Sanremo della Brown con “Apnea“. Questo album segna un record personale per la cantautrice.

“Souvenir” è sicuramente un disco importantissimo nella discografia di Emma. Si tratta di un album che, non solo arriva dopo un difficile momento personale dell’artista, ma anche del suo primo progetto discografico di inediti a vedere luce nel pieno dell’era streaming, nell’epoca in cui il supporto fisico è quasi completamente sparito a vantaggio dello streaming.

Con questo album Emma dimostra di essere una delle poche artiste pop con una carriera considerevole, quasi 15 anni, ad essere riuscita a rinnovarsi. “Souvenir“, disco lanciato con Capitol Records/Universal Music Italy, è infatti il suo primo che riesce nell’impresa di superare il traguardo dei 100 milioni di stream su Spotify.

Un risultato che per il 50% è frutto dell’importante collaborazione estiva con uno degli artisti rap più amati dai giovani, Tony Effe, ma anche del successo del singolo “Mezzo mondo” (quasi 20 milioni di ascolti) a cui hanno fatto seguito “Iniziamo dalla fine“, “Amore cane” con Lazza e, con Sanremo 2024, “Apnea” (oltre 7 milioni di stream Spotify in dieci giorni).

Emma Marrone souvenir – gli stream su spotify

Qui a seguire la tracklist dell’album e gli ascolti Spotify delle singole tracce al 18 febbraio 2024.

Apnea 7.195.702 Iniziamo dalla fine 8.487.638 Amore cane feat, Lazza 6.246.624 Mezzo mondo 19.062.894 Intervallo 1.010.270 Sentimentale 455.830 Carne viva 496.367 Capelli corti 444.803 Indaco 352.039 Taxi sulla luna feat. Tony Effe 59.388.820

Qui è possibile acquistare l’album in versione CD e qui in quella vinile (In qualità di Affiliato Amazon il nostro sito riceve un guadagno dagli acquisti idonei).