Emma: testo e significato di “Amore cane”, il brano in duetto con Lazza

Emma Amore cane testo e significato della terza traccia contenuta nel nuovo album, “Souvenir“, fuori dal 13 ottobre con Capitol Records/Universal Music.

9 storie, 9 canzoni, 9 pezzi di un puzzle che rappresentano tutte le mie sfaccettature di Emma Marrone.

EMMA Amore cane significato del brano

Testo scritto da Emma Marrone, Jacopo Ettorre e Lazza che, con Simone Privitera, ha composto la musica. La produzione è a cura di Drillionaire e Simon Says.

Emma la racconta così:

“Nasce principalmente come mio esperimento musicale. La mia voce è diversa, sottile e leggera, e si mette a servizio di questa poesia d’amore scritta col coltello tra i denti. Se l’amore è un cane che viene dall’inferno. L’intervento successivo di Lazza, racconta un altro punto di vista della stessa storia, e lo rende un brano trasversale, che può arrivare a tutti.“

EMMA Amore cane testo e audio

Le cose tra di noi

Partono sempre dalla fine

Asciughi le lacrime che io non ho

Non ho

Sei la metà che confonde

Quando la voce si rompe

E dovrei guardare oltre ma

Non mi va

Siamo diventati anche nemici

Per non essere felici veramente

In un albergo di Milano con le ossa rotte

Sopra le lenzuola fredde

Ma dimmi dove vai la notte

In bilico forse io

Non so se farsi male a volte

Fa luce una dinamo

E negli occhi c’è ancora il bello

Se l’amore è un cane che

Viene dall’inferno

O se si è nascosto dentro un posto

Che non è mai la notte

LAZZA

È sempre lo stesso film

Che so già a memoria

E tu sei quella routine

Che a me non annoia

Ti avrei preso a calci ma

Ti ho dato le mani

Noi per comandarci sai

Finiremo schiavi

Potrai pure odiarmi

L’importante è che non dici che

Ti sono indifferente

Sei disposta a perdermi solo per poi

Cercarmi tra gli sguardi della gente

Ti chiedo di non farci caso

Se delle volte mi agitavo

Ti vedo in centomila volti

Ora non so vederci chiaro

Ma è andata come immaginavo

Non riuscivo ad andarci piano

Noi che per figurare forti

A volte quasi vacilliamo

Ma dimmi dove vai la notte

In bilico forse io

Non so se farsi male a volte

Fa luce una dinamo

E negli occhi c’è ancora il bello

Se l’amore è un cane che

Viene dall’inferno

O se si è nascosto dentro un posto

Che non è mai la notte

Quello che ti è rimasto

È un coraggio di cristallo

Ora mentre ti guardo

Vorrei vedere un altro

So che sono un bastardo

E non so dove sbaglio

Chiedi perché non parlo

Dice tutto il mio sguardo