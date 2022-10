Torna Francesca Fagnani e invita una delle "Belve" della musica italiana... Emma Marrone!

Belve è il programma di interviste diventato un cult sia per la Rai che, sopratutto sul web. Lo presenta la giornalista Francesca Fagnani che, con stile pungente e attento, sceglie personaggi del mondo dello spettacolo che, in qualche modo, si sono dimostrate delle “Belve”. Tra loro ci sarà anche Emma Marrone.

Il programma quest’anno avrà ben tre appuntamenti alla settimana, ognuno con due interviste a puntata. Andrà infatti in onda su Rai2 il martedì, il mercoledì e il giovedì in seconda serata a partire dall’1 novembre. Nel primo appuntamento saranno ospiti Eva Robin’s e Wanna Marchi.

Di sicuro anche in questa edizione non mancheranno interviste a personaggi del mondo della musica.

In passato Francesca Fagnani ha intervistato Rettore (un’intervista che ha fatto molto discutere per alcune dichiarazioni della cantautrice), Katia Ricciarelli, Paola Turci e Arisa.

Era stata registrata anche una puntata con Elettra Lamborghini che lo staff della cantante non ha voluto andasse in onda come ha spiegato a Rollin Stone Italia la giornalista:

“La cosa divertente è che, a un certo punto, tra i vari intermediari, noi e lo staff della Lamborghini, uno mi ha chiesto di togliere le domande politiche che le avevo fatto. Sono caduta dal pero: la domanda politica non solo non gliel’ho posta, ma non ho mai neanche lontanamente pensato di fargliela. Il tema è che non si ricordava le risposte, forse. Per me non si è piaciuta, forse non è abituata a fare interviste diverse, non lo so. Credo non si ricordasse quello che aveva detto. Io l’avrei mandata in onda, avrei potuto tranquillamente”.

In questa nuova edizione una vera “belva” della musica italiana la Fagnani l’ha già adocchiata e ha voluto invitarla con un tweet pubblico… Emma Marrone.

“Emma Marrone vieniii a Belve ti vogliono tutti ed io anche di più…”

Pronta la risposta della cantautrice che, ricordiamo, a novembre sarà su Prime video con un Docufilm ( i dettagli qui):

“Certo che vengo…E non vedo l’ora…“

Non ci resta che aspettare per conoscere quando questa puntata verrà registrata e mandata in onda. Per gli amanti di Amici di Maria De Filippi ricordiamo che in questa stagione andrà in onda anche un’intervista ad Alessandra Celentano.