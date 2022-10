È in arrivo “Sbagliata Ascendente Leone”, il docufilm su Emma Marrone. Scopriamo quando e dove sarà possibile vederlo

Emma docufilm in arrivo prossimamente.

La cantante salentina che di recente ha dovuto affrontare una grave perdita nella sua vita, quella del padre a cui era molto affezionata, dopo essersi stretta alla sua famiglia è tornata a buttarsi sul lavoro.

Continua così la registrazione del nuovo album di inediti, disco che vedrà luce nel 2023 a distanza di quattro anni dall’album di inediti Fortuna (e a due dal Best of me del 2021), e nei giorni scorsi l’artista ha postato queste parole sulla pagina Instagram:

“Ho scelto di vivere la mia vita in movimento, sotto brillanti luci colorate, sempre a ritmo di musica. Sono pronta a condividerla tutta, anche quando la giostra si ferma e le luci si spengono ma la musica resta. Sempre.“

Prima dell’album ci sarà però una nuova sorpresa per tutti i fan della Brown, un docufilm su Prime Video di Amazon.

Emma docufilm: sbagliata – Ascendente leone

La nota piattaforma di streaming video negli ultimi anni ha realizzato diversi contenuti con cantanti italiani. Dalla serie The Ferragnez con Fedez e Chiara Ferragni al docufilm su Tiziano Ferro passando per il film Laura Pausini piacere di conoscerti. E ora è la volta di Emma Marrone.

Sbagliata Ascendente Leone, questo il titolo del progetto sulla cantautrice, è un docufilm che vuole raccontare una delle personalità più forti, passionali e interessanti della scena musicale attuale.

La regia è del duo BENDO, ovvero Lorenzo Silvestri e Andrea Santaterra, e il progetto nasce da un progetto della stessa Emma.

Sbagliata Ascendente Leone viene presentato come un ritratto inedito dell’artista, del suo talento e della sua forte determinazione narrato dalla stessa Emma in prima persona.

Il racconto dentro e fuori dal palco di una donna sincera che ha affrontato tante sfide nella sua vita senza mai nascondere le proprie fragilità.

Il docufilm è prodotto da Lotus Production, una società Leone Film Group, ed è stato scritto da Federico Giunta e BENDO.

Sarà possibile vedere Sbagliata Ascendente Leone a partire dal 29 novembre su Prime Video.