Emma live al Carroponte di Milano con uno spettacolo energico figlio di 10 anni di coerenza ed evoluzione

Emma ieri sera è finalmente arrivata con il suo Fortuna live 2021 anche a Milano, al Carroponte per la precisione, con la prima di tre date che ospiteranno in apertura i Talent dell’ultima edizione di X Factor (vedi qui), una scelta voluta, come per il giovane Matteo Romano, per dare un palco anche a chi un palco in questo momento non ce l’ha.

L’inizio del Fortuna Live dall’Arena di Verona (a cui poi hanno fatto seguito Taormina e Roma) ha rappresentato un momento importante per un settore che, per troppi mesi, è rimasto in ginocchio in attesa che si potesse tornare a suonare. Una lunga lista di lavoratori che ha dovuto far valere i propri con unghie e denti per non essere dimenticato.

Non siamo ancora a pieno regime perché ci sono regole che vanno rispettate per non cadere negli errori del passato ma, guardando Emma sul palco, tutte le speranze di questa nuova partenza sono tangibili nell’aria.

Se prima non ci facevamo caso, concentrati giustamente sullo spettacolo, sul palco e sull’artista, oggi dopo tutto quello che è passato, è impossibile non prestare attenzione all’enorme “macchina umana” in movimento che rende possibile il tutto…. ogni singola persona che sta contribuendo a fare in modo che lo show, con tutte le sue emozioni, sonore e visive, arrivi alle persone presenti.

Emma Fortuna Live 2021 Carroponte

È carica la Brown, spinge tanto con la voce quasi a voler compensare i mesi di silenzio. Si muove in maniera agile su un repertorio con in scaletta ben 25 canzoni (33 se contiamo quelle contenute nei tre Medley), il meglio di una produzione lunga dieci anni ricca di canzoni anche molto diverse tra loro… ci sono le hit da ballare, da Stupida allegria a Latina, c’è la vena rock di Io sono bella, la sperimentazione de L’Isola… un percorso musicale che, se per qualcuno in passato è sembrato rischioso, oggi nel live non ha sbavature.

Perché diciamocelo chiaramente, in questi dieci anni Emma ha anche rischiato, è cambiata senza snaturarsi mai ed è diventata un’artista credibile raggiungendo l’obiettivo di chiunque voglia fare della musica il proprio lavoro.

Ed Emma ci è arrivata anche fregandosene, a volte, delle regole, dei numeri, delle certificazioni… inseguendo queste cose si arriva al successo a volte ma non è detto che sulla vetta, o nelle vicinanze ci si rimanga per dieci anni.

Del resto quanti artisti, soprattutto nel periodo estivo, macinano dischi di platino con un brano e poi non riescono a fare un concerto con pubblico pagante nemmeno a pagarli loro? Parecchi, fidatevi…

Quello del Fortuna Live 2021 è uno spettacolo bello, vero, energico, grintoso e pieno di vita che vale la pena di essere visto perché la cantante mostra realmente, come da titolo del suo best in uscita venerdì, il meglio di sé in bilico tra pop e rock.

Dopo le due restanti date milanesi del 24 e 25 giugno, lo show riprenderà a luglio per toccare Torino, Bologna e Firenze.

Questa la scaletta del live: