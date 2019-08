Emma Io sono bella è il titolo del nuovo singolo.

Domani, 13 agosto, sarà in edicola il numero di Ferragosto di Tv Sorrisi & Canzoni con in copertina Emma che parlerà del suo nuovo brano, Io sono bella per l’appunto, della collaborazione con Vasco Rossi e di tante novità in arrivo per i suoi dieci anni di carriera.

Come anticipato da All Music Italia in questo articolo, Io sono bella, arriverà in radio, nei digital store e in streaming nel di settembre, per le precisione nella prima settimana, venerdì 6 settembre.

Il brano segna la prima collaborazione tra Vasco Rossi ed Emma e al brano hanno collaborato anche Gerardo Pulli, che col Blasco ha firmato il testo di Io Sono Bella, e Gaetano Curreri e Piero Romitelli che invece si sono occupati della musica.

Quello scritto da Vasco e Pulli è un testo senza peli sulla lingua, un testo rock per un’artista che, nel corso degli anni, ha dimostrato di avere un’anima davvero rock. Ecco una parte del testo che rende in parte l’idea di quello che potremo ascoltare…

“Fammi godere adesso

solo per un istante

io mi accontenterò

e ti amerò durante…“

Nel numero di Tv Sorrisi & Canzoni in uscita domani la cantante parlerà per la prima volta anche di I migliori anni, film diretto da Gabriele Muccino, in uscita il 13 febbraio prossimo e che la vedrà debuttare come attrice.

Probabilmente all’interno della rivista Emma svelerà anche qualche dettaglio sul nuovo album (vedi qui) e sui festeggiamenti per i dieci anni anni di carriera, era infatti settembre del 2009 quando la cantante entrava ad Amici di Maria De Filippi uscendone vincitrice a marzo del 2010.