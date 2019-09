EMMA IO SONO BELLA, l’inno all’indipendenza scritto da vasco

Emma Io sono bella, manca un giorno al lancio in radio, negli store digitali e sulle piattaforme streaming.

E’ un ritorno prepotente quello in radio di Emma Marrone, per i più semplicemente Emma, che per festeggiare gli ormai prossimi 10 anni di carriera, trova nel cilindro delle collaborazioni proprio quella che sognava: il suo mito Vasco Rossi.

Si, perché tra gli autori di questa Io Sono Bella, c’è proprio il rocker di Zocca assieme al fido Gaetano Curreri ed ai più giovani e lanciatissimi Gerardo Pulli e Piero Romitelli. Produce Dardust.

E che Vasco sapesse scrivere bene per le donne non era certo un segreto per nessuno; già la divina Patty Pravo, la ragazzaccia Irene Grandi, la voce splendidamente sporca di Noemi e quella più rassicurante di Laura Pausini, avevano beneficiato della sua penna, e tutte in maniera egregia; sempre se non si vuol considerare Fiorella Mannoia che, seppur Sally non era nata per lei, fu stesso Vasco, una volta sentita la versione della collega romana, che riferì di non aver mai immaginato di aver scritto quel brano proprio per lei.

Emma, di suo, era forse il personaggio femminile attuale che mancava al parterre di cantanti adatte a dar voce ai pensieri di cotanto autore e paradossalmente è quella che oggi è più vicina al suo mondo. Ecco come Emma ha raccontato questo vero e proprio dono:

“Domani esce Io sono bella. Non è solo una canzone. È un regalo meraviglioso che mi hanno fatto Vasco Rossi e Gaetano Curreri, con la collaborazione di due giovani autori Gerardo Pulli e Piero Romitelli. Dopo 10 anni di lavoro è la ricompensa più grande che potessi ricevere. Ripenso a tutti i dischi che ho comprato e a tutti i concerti dove ho saltato come una matta cantando le sue canzoni con tutta la voce che avevo in corpo per farmi sentire dal kom. Perché volevo diventare come lui. Non avete idea di che cosa significhi per me avere in bocca le sue parole .. E quindi sorrido! Sempre con lo sguardo basso, come in questa foto, per nascondere le lacrime anche se sono di gioia. E me la godo … sì me la godo di brutto».

EMMA IO SONO BELLA, l’inno all’indipendenza scritto da vasco

Io Sono Bella è un messaggio importante, di quelli che sono raccolto di poche parole che arrivano dritte, fanno centro e l’artista salentina se lo porta sulle spalle fornendogli un giusto retrogusto sensuale, che arriva però anche dalla naturalezza con la quale esso viene proposto… un sano menefreghismo che è proprio dell’autore e che la “vocalist” ha saputo far suo.

E’ come accarezzare una bella donna in sottana, giocare con le spalline che cadono sul seno voluttuoso, scoprendolo e ricoprendolo tra le ombre, rendendosi conto però che sotto, al posto del tacco 12 ci sono degli anfibi con la punta in metallo, pronti a colpire semmai la tua mano cadesse sul punto sbagliato.

Emma è qui Vasco, Vasco è qui Emma, tra chitarre che gestiscono il ritmo, qualche incursione 80 di tastiere nell’inciso e raddoppi vocali a rinforzare il messaggio “se vuoi restare va bene, basta solo che poi tu sparisca comunque”.

Perché alla fine anche una donna può chiedere ad un uomo di farla godere e poi andare, anche una donna può dire ad un uomo di essere capace d’amare solo per quel momento, fregandosene di ciò che pensano gli altri, di come appare, di dover piacere.

Emma è sempre stata un’artista cazzuta e di certo Vasco non poteva essere per lei come bromuro per l’eccitazione… qui si esplode!

N.B. La cover del singolo è stata realizzata da Emilio Tini che attraverso un’immagine iconica racconta la sua personale visione di Emma.