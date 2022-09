Emma svela nel Podcast “Maschiacci” il duetto nel nuovo disco con Francesca Michielin

Emma e Francesca Michielin… dopo l’esperienza a Sanremo 2022 arriverà un duetto inedito.

Nell’ultimo Festival Emma è tornata in gara sul palco dell’Ariston a dieci anni di distanza dalla vittoria avvenuta nel 2012 con Non è l’inferno. Sul palco con lei, nelle inedite vesti di direttore d’orchestra, Francesca Michielin. Le due hanno anche duettato insieme nella serata delle cover proponendo un’inedita versione di Baby One More Time di Britney Spears.

Un’esperienza che Francesca ha ricordato così: “Quando mi hai proposto di omaggiare Britney ho pensato fossi pazza (…) ma dopo un bicchiere di vino mi hai convinta. Ho detto Sì, facciamolo“.

Le due, molto amiche, potrebbe tornare a cantare insieme nel prossimo disco di Emma Marrone. In una puntata del Podcast di Francesca, Maschiacci, è stata la stessa Emma a lanciare lo spoiler.

Queste le parole usate dalla Brown durante la sua ospitata nel Podcast dell’amica:

“Cerca di trovare uno slot libero, che dobbiamo fare le session per il disco“

Francesca comparirà nel disco per un duetto, come autrice, o entrambe le cose? È ancora preso per saperlo visto che Emma nelle scorse settimane ha interrotto la lavorazione del suo nuovo album per stare vicina alla sua famiglia dopo la scomparsa del suo adorato padre, Rosario. Musicista, infermiere, attivo in politica nel suo paese e persona stimata da tutta la comunità

Discograficamente Emma manca con un album di inediti da quasi tre anni. Uscì a novembre del 2019 infatti l’album Fortuna. Nel 2021 è invece stato pubblicato Best of me, il suo primo Greatest hits.