Il 17 giugno è il giorno dell’uscita per Sony Music di Andale, il nuovo singolo di Emis Killa x Westside Gunn Andale.

Si tratta di un brano in cui il rapper, appena approdato nella major discografica dopo un lungo periodo a Carosello, torna idealmente alle origini. Un pezzo dalle sonorità puramente rap prodotto da 2nd Roof. Un viaggio a ritroso in cui l’artista ripercorre i suoni e lo stile che lo hanno fatto conoscere, ma in cui è chiaro ed evidente un flow più maturo e moderno.

Nei giorni scorsi Emis Killa ha pubblicato una lunga riflessione sul periodo che stiamo vivendo.

“Esattamente un anno fa uscivo con un singolo estivo. A questo punto dell’anno, solitamente ogni artista si prepara ad una stagione fatta di festival, locali all’aperto, eventi sulle spiagge e a divertirsi col proprio lavoro.

Nessuno si sarebbe aspettato che quest’anno non ci sarebbe stato nulla di tutto questo, che saremmo stati costretti a tenerci a distanza l’uno dall’altro, che nei ristoranti saremmo entrati frazionati, che i progetti musicali saremmo stati costretti a rinviarli, ma soprattutto niente concerti. Niente divertimento. Niente lavoro. Insomma, niente.

Se da una parte sono grato alla mia carriera per non avermi incanalato in quella cerchia di artisti estivi che non esistono da ottobre ad aprile, dall’altra ho comunque l’umore scuro, perché come tutti sono stato costretto a ridimensionarmi, e non so manco con chi potrei prendermela. Mi sa tanto che quest’anno, anche se sta arrivando il caldo, sfornerò solo musica cruda.”