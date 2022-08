Emis Killa pubblica sui social il freestyle “Typhoon” e in un giorno ottiene oltre 600.000 ascolti

Emis Killa ha pubblicato nei giorni scorsi un freestyle inedito, Typhoon, e con un minuto della sue rime su di un beat “ha rimesso a posto” la stragrande maggioranza della scena rap attuale.

Emiliano lo aveva annunciato su Instagram il giorno prima con queste parole: “Ieri sera mi son trovato un vecchio freestyle da un minuto nei provini di ’17’. Lika se vuoi che lo droppo sul profilo“. Risultato? Un plebiscito di like che hanno convinto Killa a pubblicare il giorno dopo, venerdì 19 agosto, il freestyle su Instagram.

L’artista lo ha presentato così, con il suo stile sempre un po’ provocatorio:

“Boh, un esercizio di stile che stava facendo la muffa nel mio pc. Uno dei tanti. Tagga un rapper che non rappa.“

Typhoon è stato ascoltato in meno di due giorni da circa 600.000 persone ottenendo 50.000 like e migliaia di commenti tra elogi, pochissime critiche e tante richieste di pubblicare la traccia su Spotify. Tra i commenti entusiasti anche quelli dei colleghi da Lazza a Clementino passando per i 2ndroof.

Emis Killa Freestyle testo

Qui a seguire il testo del freestyle di Emis Killa. Attualmente il rapper è fuori con il singolo Lucifero.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Emis Killa 🇮🇹 (@emiskilla)

Ah

so ancora farlo come il primo giorno

sempre a caxxo duro come il primo porno

pensa al mio futuro

vado fino in fondo

fanculo il passato

frate lì non torno

pensa quando stavo in tuta sopra su quel camion

dagli sbirri in fuga sopra un Typhoon

mo che brillo come Tutankhamon

queste rime pensi

io le chiudo a caso come on

la tua puta sbava sopra il mio profilo

tu sei gangsta fino a che c’hai i giga

se fai coming out gridano al prodigio

io sarò antiquato ma sono profiga

bro prima di parlare fai un check

questo offre baionetta

tu sei lingua un taglio netto

sento il suono della camionetta

e fra scompaio in fretta

e c’ho un paio di buoni motivi

per cui non credo alla merda che scrivi

io mi ricordo di come vestivi

ora ci provi con i singoli estivi

io non mi ci trovi sta trap positiva

sarà che ho sempre tifato i cattivi

questi bambini si pensano neri

ma davanti ai miei fra diventano albini

bbbr mi dispiace li metto all’angolo

e carico, è panico

quando ci siamo nel battito statico

ho l’alito alcolico sotto ad un portico

sopra ad un attico in meno di un attimo

fuori dal pub

carico in tasca come Vallazanska

la musica è un’arma io miro e vi spappolo

nemmeno il karma va contro il mio rap