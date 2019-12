Emis Killa frasi che sono delle vere e proprie “blastate” (dall’ingresso “to blast”, demolire, distruggere, viene usato da giovani per indicare quando qualcuno con una risposta smonta l’altra persona) appaiono spesso sui profili social dell’artista.

Killa le utilizza spesso per rispondere alle critiche degli haters ma anche per tirare frecciate contro alcuni “colleghi” del mondo del rap.

Del resto che Emiliano sia uno dei rapper più talentuosi del panorama italiano è indubbio. A lui va sicuramente riconosciuto il merito di aver spaziato nel mondo del rap a 360°. Dal freestyle al rap più crudo, dalle hit estive ai ritornelli pop cantati in prima persona.

Ad oggi con i suoi cinque dischi ufficiali Emis Killa ha collezionato tre dischi di platino e un disco d’oro per un totale di quasi 200.000 copie vendute. A questi numeri si aggiungono 12 dischi di platino e quattro dischi d’oro per i singoli (oltre 700.000 unità) la maggior parte dei quali collezionati nell’epoca pre-Spotify.

Infine un altro disco di platino e tre dischi d’oro sono giunti grazie alle collaborazioni con altri artisti della scena rap, spesso emergenti che in tutti questi anni Killa non ha mai smesso di supportare.

Ma torniamo alla cosiddette “blastate” di Emis Killa…

Emis Killa frasi taglienti su Twitter

Sicuramente ad Emiliano va riconosciuto di essere un artista in continua evoluzione, sempre alla ricerca di nuovi stimoli. Dai testi delle sue canzoni inoltre si denota un certo interesse per l’arte a 360°, dai libri al mondo del cinema.

Una cultura che Emis Killa si è creato col tempo e non sui banchi di scuola.

Proprio per questo modo l’uso che fa dei social, Twitter in particolar modo, è un misto tra ironia, critica e provocazione. Le sue risposte sono sempre taglianti e, in alcuni casi, sono delle vere e proprie massime su cui riflettere.

In occasione della fine dell’anno è stato l’artista stesso a pubblicarne alcune delle migliori sui social.

Noi, in perfetto clima di fine anno, abbiamo deciso di riproporvene alcune in questo articolo, cui concedeteci un po’ di leggerezza e ironia.

Partiamo, clicca su continua per leggere Emis Killa frasi da Twitter. Per la nuova musica del rapper l’appuntamento è invece fissato per il 2020 con il primo album targato Sony Music Italia.