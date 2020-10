E’ passato un mese dall’uscita di 17, l’album di Emis Killa e Jake La Furia che per due settimane ha guidato la classifica Fimi e ha conquistato un disco d’oro. Dall’ambizioso progetto discografico è stato estratto il nuovo singolo L’Ultima Volta feat. Massimo Pericolo, in rotazione radiofonica, ma di cui è on line anche il videoclip.

Massimo Pericolo è uno tra gli artisti più apprezzati della nuova generazione rap. Queste le sue parole.

“Nel 2009 rappavo già e ovviamente ascoltavo i Dogo. Jake raccontava la strada di Milano e io ci rivedevo tante cose della provincia. In quell’anno è arrivato anche Emis e ha aperto gli occhi a tutti su come, per fare il rapper, l’importante sia rappare.

Non si atteggiava né vestiva come gli altri, ma ha vinto il Tecniche Perfette. Sono due artisti che hanno influenzato pesantemente me e il rap italiano. È anche grazie a loro se oggi posso vivere di questa musica, per questo sono felice e orgoglioso di aver partecipato al loro disco.”