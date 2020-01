Emanuele Bianco ricorda Cranio Randagio nel singolo “Manchi”

Emanuele Bianco Manchi è il titolo del nuovo singolo dell’artista, un accorato ricordo del rapper Cranio Randagio.

Sono passati più di tre anni da quella maledetta notte del 12 novembre 2016 in cui Cranio Randagio, artista che il grande pubblico ha conosciuto (non abbastanza) a X Factor, venne a mancare.

Il suo ricordo continua però a vivere grazie alla sua musica (il suo singolo capolavoro, Petrolio, è stato certificato con il disco d’oro) e tramite il ricordo degli amici artisti (qui il racconto di Esposito sulla serata evento di qualche mese fa).

Ora anche Emanuele Bianco lancia un brano dedicato a Cranio Randagio, Manchi, disponibile sulle piattaforme e negli store digitali dal 24 gennaio.

LA CANZONE…

Il brano, scritto dallo stesso Emanuele, esce su etichetta Fattoria Management distribuito Believe.

Manchi è una vera e propria dedica di Emanuele all’amico e collega. Nella canzone anche una bellissima citazione al grande Massimo Troisi… frasi come “Papà ma perché muoiono sempre le persone migliori?” e “Se tu vai in un giardino, quali fiori strappi, quelli belli o quelli brutti?“.

Ecco come ne parla Emanuele Bianco:

“Questa bellissima citazione di Massimo Troisi mi ha segnato dal primo giorno che l’ho letta, un po’ come l’amicizia con Vittorio, in arte Cranio Randagio. Manchi è un brano che parla di una perdita di una persona cara, di un amico che se ne è andato troppo presto. La scrissi un anno dopo che Vittorio morì, forse era quello il tempo che mi serviva per elaborare l’accaduto e riuscire a metterlo in musica. È un omaggio a lui e alla nostra amicizia, ma anche uno sfogo contro questo mondo che a volte, purtroppo, da valore a qualcosa quando la si perde, quando non la si può più riavere indietro. D’altronde siamo essere umani e sono proprio questi limiti ci rendono tali. La produzione è quasi interamente elettronica, con un insieme di synths pads che a mio avviso, creano l’ambiente giusto con la tematica del brano, portando l’ascoltatore quasi in un’altra dimensione. La produzione è stata fatta insieme a Pierre Pacilio, mio tastierista e amico di infanzia di Vittorio, il mix e master è stato fatto da Walter Babbini al Bloom Recording Studio”.

EMANUELE BIANCO MANCHI TESTO

Pensa quanto è strano il tempo

Corre sempre e non si ferma

E più a volte lo rincorri più ne avrai meno per te

Pensa quanto è strano il mondo

Che ti fa sempre la guerra

Ti diventa amico solamente se capita che

Te ne vai di colpo

Lasciando tutti di stucco

Tutti quei tali che non ti capivano

Adesso ti adorano

Adesso ti ammirano

Amico mio la cosa peggiore

È che avremmo voluto un finale migliore

Sarebbe bastato scannarci ore e ore

Soltanto per dire chi aveva ragione

E adesso dimmi un po’

Da te che tempo fa

È un po’ che non ti sento

Hai scritto un nuovo pezzo rap?

Chiedono come sto

Dico sto bene, va

Per non pensarci mento

Ma la verità

È che provo ad andare avanti

Ma a volte manchi

A volte manchi tu

Ci vorrà un po’ prima che passi

Perché mi manchi

Perché qua manchi tu

Stanotte il cielo è più luminoso

Sarai tu che brilli

Dovrei dire che sto bene ma non so mentirti

Che strano

Avrei mille cose da dirti e fa strano

Perché ti sento vicino anche se sei lontano

Parliamo

Avrei dovuto dirtelo prima di tutto

Però non l’ho fatto perché sono umano

E indietro non si torna

È inutile adesso farsene una colpa

Tanto noi lo sappiamo

Tutto quello che

C’è dietro il nostro rap

Strapperemo l’oro a questo

Accendi e parti

Guidami da su anche se alla fine i patti

Mica erano così

Non doveva andare così

E adesso dimmi un po’

Da te che tempo fa

È un po’ che non ti sento

Hai scritto un nuovo pezzo rap?

Chiedono come sto

Dico sto bene, va

Per non pensarci mento

Ma la verità

È che provo ad andare avanti

Ma a volte manchi

A volte manchi tu

Ci vorrà un po’ prima che passi

Perché mi manchi

Perché qua manchi tu

Stanotte il cielo è più luminoso

Sarai tu che brilli

Dovrei dire che sto bene ma non so mentirti

Foto di Alessandro Boggi