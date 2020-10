Elodie Volo via. Netflix Italia continua a puntare sulle popstar italiane e così, dopo Achille Lauro e Levante nella colonna sonora di Baby 3 (vedi qui e qui) è la volta di Elodie.

La pop star italiana interpreterà infatti la canzone Volo via nel nuovo film d’animazione originale Over the Moon – Il fantastico mondo di Lunaria, dal 23 ottobre su Netflix.

Elodie Volo via

Ecco come parla la cantante di questa nuova avventura:

“Ho riconosciuto nella storia di Fei Fei, nella sua caparbietà e nel profondo legame che la unisce alla famiglia, una parte di me” La sua avventura mi ha emozionato e ricordato quanto sia importante credere nei sogni”.

Il brano, che nel film accompagnerà i titoli di coda, è la versione italiana di Rocket to the Moon, la prima canzone che i compositori Christopher Curtis e Marjorie Duffield hanno scritto per il lungometraggio.

Diretto dal leggendario animatore e regista premio Oscar Glen Keane, Over the Moon – Il fantastico mondo di Lunaria è una co-produzione Pearl Studio e Netflix e vede come produttrici le celebri Gennie Rim e Peilin Chou.

Le musiche sono di Christopher Curtis (Chaplin), Marjorie Duffield, Helen Park (KPOP) e il Compositore è il premio Oscar Steven Price (Gravity).

Questa la Sinossi:

Una brillante ragazzina, spinta dalla determinazione e dalla passione per la scienza, costruisce una navicella spaziale per andare sulla Luna e dimostrare l’esistenza della leggendaria dea che vi abita.

Una volta atterrata, rimane coinvolta in una ricerca inaspettata e scopre un luogo bizzarro popolato da creature fantastiche.

Un’emozionante avventura musicale che racconta la capacità di andare avanti, l’accettazione di novità inattese e il potere dell’immaginazione.