Elodie, The Stadium Show approda in prima serata su Canale 5

Questa sera, giovedì 18 settembre, in prima serata su Canale 5 andrà in onda Elodie – The Stadium Show, il primo concerto dell’artista allo Stadio San Siro di Milano, dove ha dato vita a una grande festa, con un tripudio di messaggi di uguaglianza e libertà di espressione (qui la nostra recensione).

Ma non è tutto! Per l’occasione, la scala del calcio si è infatti trasformata in uno spazio in cui poter essere ciò che si vuole, senza paura del giudizio altrui con, in sottofondo, un bellissimo djset e una scaletta con ben 35 brani.

ELODIE, THE STADIUM SHOW… IN QUATTRO ATTI

Lo show dello scorso 8 giugno allo Stadio San Siro di Milano è stato pensato come una performance artistica a tutto tondo e, proprio per questo, ha unito musica, danza e arti visive.

La protagonista indiscussa, però, è sempre stata Elodie: audace, magnetica, erotica e galattica, proprio come i quattro atti in cui è stato diviso il live, che riprendono – a loro volta – le quattro anime dell’album Mi Ami Mi Odi.

