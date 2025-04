Elodie: Audace, Erotica, Galattica, Magnetica… tracklist, featuring e tutti i produttori del nuovo album “Mi ami mi odi”

Elodie svela la tracklist e tutti i produttori del suo nuovo album Mi Ami Mi Odi, in uscita venerdì 2 maggio 2025 per Island Records/Universal Music. Il disco, disponibile in tutti i formati fisici e digitali, è già uno dei progetti più attesi dell’anno e anticipa due date evento negli stadi italiani.

Mi Ami Mi Odi: le 4 cover e gli atti dello Stadium Show

Il nuovo album sarà disponibile con quattro cover alternative, ognuna delle quali rappresenta un atto di Elodie The Stadium Show, lo spettacolo che porterà l’artista allo Stadio San Siro di Milano (8 giugno) e allo Stadio Maradona di Napoli (12 giugno), dove sarà la prima donna a esibirsi sul palco. Le quattro anime raccontate nelle copertine sono: Erotica, Magnetica, Audace e Galattica.

A seguire a cover AUDACE.

Elodie – Mi Ami Mi Odi: la tracklist del nuovo album

Il disco contiene 12 tracce, tra cui le già note Dimenticarsi alle 7 (presentata a Sanremo 2025), Black Nirvana, Feeling feat. Tiziano Ferro e il singolo Mi Ami Mi Odi, uscito il 4 aprile.

A seguire la tracklist completa con tutti i produttori. Al suo interno due featuring, quello già noto con Tiziano Ferro, e quello con la rapper Lorenzza.

Odio Amore Chimico – prod. Wolvs Thaurus – prod. B-CROMA, Chef P 1 Ora – prod. Lvnar Di Nuovo – prod. Lvnar Mi Ami Mi Odi – prod. Dardust, Cripo Cuore Nero – prod. Cripo Dimenticarsi alle 7 – prod. Hunter/Game Black Nirvana – prod. ITACA Muah – prod. Simon Says! Feeling feat. Tiziano Ferro – prod. Golden Years In Grado feat. Lorenzza – prod. Golden Years Raro – prod. Matteo Cantaluppi

A seguire la cover EROTICA.

Mi Ami Mi Odi: un album intimo, sensuale e potente

“Mi Ami Mi Odi è il mio album più personale. Dentro c’è tutto: fragilità, rabbia, desideri, contraddizioni. È il mio modo di raccontare un amore caotico, ma sincero” – Elodie

Il progetto mescola pop, R&B, urban ed elettronica per raccontare relazioni contemporanee fatte di luci e ombre. Ogni brano è una scena di vita reale, un’istantanea tra desiderio e disillusione.

A seguire la cover MAGNETICA.

Elodie: streaming, certificazioni e i prossimi live

Elodie chiude il 2024 con numeri da record: oltre 3,9 miliardi di stream totali, 3,8 milioni di ascoltatori mensili su Spotify, 41 dischi di platino e 5 d’oro. Mi Ami Mi Odi segue il successo di Ok. Respira, album femminile più ascoltato del 2023.

In attesa del tour negli stadi, l’artista incontrerà i fan:

3 maggio – Napoli (NSS Edicola – Piazza San Pasquale)

– Napoli (NSS Edicola – Piazza San Pasquale) 8 maggio – Milano (NSS Edicola – Piazza Bruno Buozzi)

A seguire la copertina MAGNETICA.

Elodie tour stadi 2025: le date

Elodie porterà Mi Ami Mi Odi in scena in due show unici:

8 giugno – Milano, Stadio San Siro

12 giugno – Napoli, Stadio Diego Armando Maradona

In entrambe le date sarà presente come special guest la dj Nina Kraviz.

Per tutti gli aggiornamenti su Elodie, Mi Ami Mi Odi e lo Stadium Tour 2025, segui All Music Italia!