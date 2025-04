Elodie nel suo store inizia a svelare la tracklist del nuovo disco e il testo di “Muah”

Elodie ha iniziato a svelare la tracklist del nuovo album: Mi ami mi odi. Il progetto uscirà il 2 maggio per Island Records/Universal.

Reduce dal Festival di Sanremo 2025 con Dimenticarsi alle 7 e dopo aver lanciato il singolo che dà il nome al disco, Mi ami mi odi, Elodie si prepara a vivere un’estate memorabile con il suo “Elodie The Stadium Show“, prodotto da Vivo Concerti.

L’8 giugno sarà protagonista allo Stadio San Siro di Milano e il 12 giugno allo Stadio Maradona di Napoli, diventando la prima donna ad esibirsi sul palco dello stadio partenopeo.

In entrambe le date, tra i quattro atti previsti, sarà presente anche la celebre DJ e produttrice internazionale Nina Kraviz come special guest.

Un album, quattro anime: Erotica, Magnetica, Audace, Galattica

Da quel che si apprende il nuovo album di Elodie sarà disponibile in quattro diverse versioni: Erotica, Magnetica, Audace e Galattica. Ciascuna edizione rappresenta uno dei quattro atti dello show che animerà i concerti negli stadi, ed è accompagnata da una cover evocativa pensata per raccontare i diversi lati artistici e personali della cantante.

Per svelare alcuni dettagli del disco, Elodie ha inaugurato il “MI AMI MI ODI STUDIO” in via Tortona 19 a Milano, aperto fino alle 20 di sabato 26 aprile 2025. All’interno del pop up, i fan hanno potuto ascoltare in anteprima alcune tracce e ricevere piccoli spoiler del nuovo progetto discografico in arrivo il 2 maggio 2025, ovviamente all’insegna di musica e ballo senza sosta.

elodie Spoiler tracklist nuovo album: mi ami mi odi

Questi alcuni dei titoli della tracklist del nuovo disco Elodie:

Mi Ami Mi Odi

Dimenticarsi alle 7

Black Nirvana

Muah

Feeling feat. Tiziano Ferro

feat. Tiziano Ferro Erotica

Altri brani sono trapelati sui social, ma i titoli ufficiali non sono ancora stati resi noti. Tra quelli che stanno girando in rete c’è un brano svelato anche dalla stessa Elodie, Muah.

Testo Muah

Scusa se ho la luna storta

Se sbaglio ancora una volta

Non ho la coscienza sporca

Nemmeno un senso di colpa

Non provare a prendermi

Te lo dico già, rischi di perderti, ah

Ma te lo dimentichi

Sì, forse perché ti mando in estasi

Non mi sai dire no

Doveva essere l’ultima, l’ultima

Ma ora sono l’unica, muah

L’unica, l’unica

Vuoi un’ultima, ultima chance

L’unica, l’unica

Tu vuoi un’ultima, ultima chance

Sono romantica

Ma ora non so più come si fa

L’ultima verità

Per te sono già l’unica, muah