Ellynora: il brano “Get Lost” è un viaggio alla ricerca di se stessi con Robin Novaku

Dopo la vittoria al LazioSound e la pubblicazione di No trouble, la cantautrice Ellynora torna con un nuovo singolo realizzato con Robin Novaku. Get Lost – questo è il titolo del brano – è una sorta di invito a perdersi per ritrovare se stessi. La canzone è accompagnata da un videoclip ufficiale, online su YouTube.

Get Lost, disponibile negli store dal 29 novembre 2021, è una canzone nata a New York City, nello stile di Ellynora la cui carriera è divisa tra Italia e America. Il brano è una sorta di viaggio alla ricerca di se stessi; ed esprime voglia di libertà.

Ellynora afferma: “Molto spesso siamo vittime delle strutture della società in cui viviamo a tal punto da dimenticare chi siamo e cosa ci rende realmente felici“. Partendo da questa premessa, l’artista sottolinea: “Il brano si rivolge ad una persona amata, che può essere un familiare, un amic*, o compagn*, cercando di convincerl* a lasciarsi andare e a “perdersi” nell’ignoto insieme“.

Get Lost, il video girato da Ellynora a los Angeles

Get Lost (Miami Beats di Atlast) è accompagnata da un videoclip ufficiale, online su YouTube. Il video, diretto da Ellynora, è stato girato a Los Angeles; e ritrae la stessa cantautrice con la ballerina e attrice Alessandra Mai Vinh.

La scelta di avere due protagoniste donne non è causale: nel video viene rappresentato un legame molto intenso. La natura di questo rapporto – un’amicizia o qualcosa di più – non è esplicitata. Il messaggio che l’artista intende trasmettere, è proprio quello per cui le etichette non contano: al centro ci sono sentimenti puri, intensi e veri; l’opinione delle altre persone e soprattutto le etichette non contano.

La cantautrice ha scelto di dare anche così il suo supporto alla comunità LGBTQI+, che ha sempre giocato un ruolo fondamentale nella sua vita personale e artistica.

ROBIN NOVAKU & Ellynora – Get Lost – Video

Per conoscere meglio Ellynora, potete visitare i suoi social: Facebook, Instagram e YouTube.