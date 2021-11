Dopo la vittoria al LazioSound torna la One Girl Band 2.0 Ellynora con il singolo “No trouble”

Lo scorso 26 ottobre è tornata Ellynora, One Girl band 2.0 che, con la sua attitudine cosmopolita, si divide tra l’Italia e l’America. Il nuovo singolo si intitola No trouble.

Ellynora è un artista completa… non solo cantante e autrice ma anche producer, arrangiatrice, compositrice e regista dei propri videoclip.

Di origine partenopea e partita dalla Campania per approdare oltreoceano, Ellynora riesce a coniugare e far incontrare anima e musicalità del Sud Italia con i suoni contemporanei del mondo, con uno sguardo particolare alla scena statunitense, creando uno stile unico e inconfondibile.

Il nuovo singolo sancisce la sua vittoria nella categoria urban al contest LAZIOSound programma delle Politiche Giovanili della Regione Lazio per supportare e rafforzare lo sviluppo del sistema musicale del Lazio attraverso strumenti economici, interventi mirati, partnership ed attività di promozione finalizzate a sostenere le componenti artistiche giovanili indipendenti.

Per No trouble Ellynora ha usato un linguaggio diretto unito alla ritmica latin. Il risultato? Un mix di suoni: dalle sue origini partenopee a quelli acquisiti, vivendo per anni oltre oceano, negli Stati Uniti.

Ecco come ne parla la cantautrice:

No Trouble è voglia di divertirsi e di reagire alla forzata mancanza di spensieratezza a cui siamo sottoposti. È la storia di un party a casa finito con l’irruzione delle forze dell’ordine che però non trovano nulla al di fuori di ragazzi che amano ballare e cantare.

No Trouble è il terzo singolo lanciato da Ellynora nel 2021 dopo Mi benediciòn e Mayday.