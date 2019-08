Eliza G aprirà l’unica data italiana di Jess Glynne e poi direzione Romania

Dopo aver raggiunto la semifinale nell’ultima edizione di The Voice of Italy nella squadra di Gigi D’Alessio, Eliza G è stata scelta per aprire l’unica data italiana di Jess Glynne. Una grande soddisfazione per l’artista che da più di un decennio calca i palchi di tutto il mondo.

Ma questo non è l’unico appuntamento estivo importante che vedrà coinvolta Eliza G, da anni nome e volto noto in America Latina.

Il concerto di Jess Glynne si svolgerà il 14 agosto presso l’Arena della Versilia a Forte dei Marmi.

Inoltre Eliza G è stata scelta per partecipare al Cerbu De Aur Festival tra il 22 e il 24 agosto, la più nota kermesse musicale rumena che si svolge ininterrottamente dal 1968 a Brașov, nel cuore della Transilvania.

Eliza G è stata selezionata insieme ad altri 11 artisti da tutto il mondo e rappresenterà l’Italia con il brano Altro Che Favole, presentato proprio durante la finale del talent di Raidue.

Il Cerbu De Aur Festival sarà trasmesso in diretta sulla prima rete televisiva rumena e moldava, la TVR1 e anche su Radio Romania.

Durante gli anni il Festival ha lanciato numerose superstar che hanno riscosso un grande successo in Romania e all’estero.

Tra questi: Diana Ross, Julio Iglesias, Sheryl Crow, Tom Jones, Cindy Lauper, Ricky Martin, Christina Aguilera, Boy George, Kylie Minogue, James Brown, Ray Charles, Coolio, Kelly Joice, ma anche Toto Cutugno, Zucchero, Rita Pavone, Nino D’Angelo, Caterina Caselli, Bobby Solo, Riccardo Fogli e Gigliola Cinquetti.

Tra gli ospiti internazionali del Festival quest’anno sono stati invitati Ronan Keating e di Emeli Sandé.