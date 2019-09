Elite 2 Joan Thiele Armenia testo e audio del brano dell’artista Universal inserito nella serie cult di Netflix.

Da alcuni giorni gli appassionati di serie tv posso godersi su Netflix la seconda stagione di una delle serie più apprezzate degli ultimi tempi, Elite. E, sorpresa, nella colonna sonora di una delle puntate è presente un brano della nostra Joan Thiele, Armenia.

La musica italiana negli ultimi tempi sta iniziando a ricoprire un ruolo sempre più importante nel mondo delle serie tv.

Casi esemplari in tal senso sono per esempio le colonne sonore di Gomorra o di Baby (quest’ultima su Netflix. Ci siamo occupati della colonna sonora con una serie di articoli qui), ma in questo caso parliamo di prodotti Made in Italy.

La cosa importata è invece che la musica italiana, sopratutto le nuove produzioni, stanno invece iniziando a trovare posto anche prodotti internazionali. Per esempio in Stranger Things 3 dove è stato inserito un brano di Vincenzo Salvia (ve ne abbiamo parlato qui) ed ora in Elite 2.

Nel secondo episodio del teen drama di Netflix nato in Spagna è presente infatti il brano Armenia, canzone estratta da Tango il disco d’esordio di Joan Thiele.

A comunicarlo tramite i social è stata l’artista stessa.

Conosciamo meglio Joan Thiele

Classe 1991 Joan ha madre italiana e padre svizzero-argentino. Il debutto è avvenuto tra il 2015 e il 2016, dopo avere firmato con Universal Music Italia con cui lancia nel 2016 il suo primo EP, Joan Thiele.

Il primo disco arriva a giugno del 2018, Tango, ed esce solo in digitale.

Il primo estratto dall’album è stato proprio Armenia, il brano inserito nella colonna sonora di Elite 2.

Al momento Joan Thiele è in studio di registrazione per lavorare al suo nuovo album che è stato anticipato quest’estate dal suo primo brano in lingua italiana, Le Vacanze.

Qui a seguire l’intervista con cui Joan ci presentò l’album Tango.

ELITE 2 JOAN THIELE ARMENIA TESTO E AUDIO

(Testo e musica di Alessandra Thiele e Gianmarco Caruso

Edizioni: Universal Music Italia)

Courage and signs and friends in the night

But in the daylight, they follow the time

Two different stories, not false, not the time

Would you cover yourself, would you cover your mind

You cant wait for the truth, don’t deny

You lost your mind, you found your bright

Everybody is fi fi fi filming now

Fi fi filming now would you let me fill your mind

Oh, don’t give it up

Please don’t, please don’t give it up

I know who you are

Please don’t, please don’t give it up

Oh, don’t give it up

Please don’t, please don’t give it up

Please don’t give it up up up

A R M E N I A A R M E N I A

A R M E N I A A R M E N I A

Courage and signs or men in the night

But in the daylight, they reach all the time

To tell different stories, that follows the light

Would you cover yourself, would you cover your mind

You cant wait for the truth, don’t deny

You lost your mind, you found your bright

Everybody is filled, please don’t lose your time

Please don’t lose your time, would you leet me feed your mind

Oh, don’t give it up

Please don’t, please don’t give it up

I know who you are

Please don’t, please don’t give it up

Oh, don’t give it up

Please don’t, please don’t give it up

Please don’t give it up up up

Oh, don’t give it up

Please don’t, please don’t give it up

I know who you are

Please don’t, please don’t give it up

Oh, don’t give it up

Please don’t, please don’t give it up

Please don’t give it up up up

A R M E N I A A R M E N I A

A R M E N I A A R M E N I A

Oh, don’t give it up

Please don’t, please don’t give it up

I know who you are

Please don’t, please don’t give it up

Oh, don’t give it up

Please don’t, please don’t give it up

Please don’t give it up up up

Oh, don’t give it up

Please don’t, please don’t give it up

I know who you are

Please don’t, please don’t give it up

Oh, don’t give it up

Please don’t, please don’t give it up

Please don’t give it up up up

A R M E N I A

A R M E N I A

A R M E N I A

A R M E N I A