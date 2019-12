In Copertina

Radio Date: tutti i nuovi singoli in uscita nella settimana del 20 dicembre

Siete pronti a scoprire le novità musicali delle feste di Natale? Ecco tutti i nuovi singoli del radio date della settimana del 20 dicembre.Biondo sceglie.

Anteprima Video: “Mi dicevi che”, il nuovo singolo di Leonardo Monteiro feat. Frammento

Anteprima video di “Mi dicevi che”, nuovo singolo di Leonardo Monteiro. L'artista. attualmente impegnato a All Together Now, ha scelto di collaborare con Frammento e il producer Maximus.

Sanremo Giovani 2019: resoconto della conferenza stampa e videointervista ad Amadeus

Le dichiarazioni di Amadeus, del Sindaco di Sanremo Alberto Biancheri, del Direttore di Raiuno Teresa De Santis e del vicedirettore Claudio Fasulo su Sanremo Giovani 2019. .

Festival di Sanremo 2020: il cast dei 22 big in gara è completo?

Festival di Sanremo 2020 big in gara. Dopo il nostro ultimo editoriale (vedi qui) è ora di tirare le fila del discorso Festival.Ormai ci siamo.

Alessandra Amoroso: un nuovo arrangiamento ed ecco la sorpresa per Natale: “Immobile 10 + 1”

A 11 anni di distanza dalla prima pubblicazione, uscirà il 20 dicembre "Immobile 10 + 1", nuova versione dello storico brano di Alessandra Amoroso. Ma le sorprese non sono finite!.

Aspettando Sanremo 2020. Viaggio nelle canzoni da riscoprire Ep.4

Continua il viaggio alla scoperta dei brani passati dal palco dell'Ariston che meriterebbero di essere riscoperti.

ALL MUSIC ITALIA promuove la musica, non vende la pubblicazione di articoli!

A seguito di alcune segnalazioni da parte di artisti emergenti e produttori ci troviamo costretti a ribadire alcuni importanti concetti sulla natura del nostro sito.

Album più venduti del 2019. I dischi di Natale riusciranno a battere Ultimo?

Tiziano Ferro, Cesare Cremonini, Salmo, Vasco Rossi... qualcuno riuscirà a superare il cantautore nel rush finale di Natale?.

Sanremo giovani 2019: testi e audio di tutte le canzoni degli artisti in gara

I testi e gli audio dei brani di tutti i 20 semifinalisti di Sanremo Giovani 2019, venti artisti che sognano un posto all'Ariston.

Videointervista a Galeffi. La fine di un amore secondo una nuova concezione

I singoli "Cercasi Amore" e "America" hanno mostrato un nuovo lato di Galeffi. Ecco la videointervista nella quale il cantautore spiega la direzione che sta prendendo la sua musica.

Videointervista a Mael: “Riesco a essere me stessa quando canto in inglese, ma...”

Videointervista di presentazione di "Happy As You Want", il nuovo singolo della cantautrice Mael, terzo estratto dall'Ep d'esordio "People know", uscito a ottobre.

Videointervista a Emanuele Bianco: “La semplicità non è un fattore negativo..."

Videointervista di presentazione di "Sotto la Torre Eiffel", singolo di Emanuele Bianco che arriva a poco meno di due mesi da "Tu Sei", "Buona Fortuna" e "Cara Sofia".

Intervista a Ludwig: “Il primo featuring? Non dovrete aspettare ancora molto!”

"Dopo Mezzanotte" è il nuovo singolo di Ludwig, che arriva dopo l'ottimo riscontro di "Domani Ci Passa", brano che ha ottenuto il disco d'oro. .

X Factor 2019: le videointerviste ai protagonisti dopo la finale

Videointerviste a Sofia Tornambene, Booda, La Sierra e Davide Rossi, realizzate dopo la finale della tredicesima edizione di X Factor, vinta dalla giovanissima cantautrice.

Videointervista a GIULIA: “Questa canzone apre il mio percorso verso nuove sonorità”

"Rio" è il nuovo singolo di GIULIA, che dopo un periodo di silenzio e riflessione è tornata con un brano che porta la firma anche di Celeste Gaia.

Sanremo 2020: Lisa lancia la polemica verso Amadeus e Ora o mai più

Sanremo 2020 Lisa lancia la prima polemica contro il Festival.È arrivata ieri la prima vera polemica nei confronti di Amadeus, direttore artistico del Festival di Sanremo 2020, e delle sue scene artistiche.A lanciare la frecciata a mezzo social è Lisa.L'interprete e cantautrice venne alla ribalta nel 1998, proprio grazie al Festival di Sanremo, con il...

Elisa: una produzione internazionale per il nuovo singolo “Soul”

Dopo un tour di grande impatto emotivo, Elisa torna con "Soul", il nuovo singolo estratto dall'album "Diari Aperti (Segreti Svelati)".

Carmen Consoli: 25 Anni Mediamente Isterici All'Arena Di Verona e...

Carmen Consoli torna live e lo fa in grande stile per un'unica data all'Arena di Verona.Il 25 agosto 2020 la Cantantessa festeggerà 25 anni Mediamente.

Gianluca Grignani: in radio dal 1° gennaio con Tu che ne sai di me (testo)

Il cantautore rock sta tornando con un nuovo disco di inediti. In arrivo il primo estratto.

Diodato arriverà a San Valentino il nuovo album... dopo il ritorno a Sanremo?

Uscirà nel giorno di San Valentino il nuovo progetto discografico del cantautore. Alla produzione Tommaso Colliva.

Capodanno Canale 5 ecco tutti gli ospiti dello show dell'ultimo dell'anno

Dal pop alla musica rap nello show della notte di capodanno della rete ammiraglia Mediaset.

Michael Leonardi: una raffinata dedica al primo amore in “Fade Away”

"Fade Away" è il titolo del nuovo singolo del cantautore italo-australiano Michael Leonardi, che torna dopo gli opening act del tour di Elisa e il buon riscontro di "Running Wild".

J-Ax: arriva a gennaio l'album ReAle. Tra i duetti anche Ermal Meta e Il Cile

Sedici brani inediti a cui si aggiungono i singoli "Tutto tua madre" e "Ostia Lido".

Ava: il producer scende in campo in prima persona con “Holly & Benji” feat. Capo Plaza & Shiva

E' uscito "Holly e Benji", il nuovo singolo di Ava, il producer artefice del successo della trap in Italia. In attesa del 2020.

Colapesce e Dimartino: due percorsi paralleli uniti per un 2020 da non perdere

Si prospetta un 2020 importante per i due cantautori siciliani Colapesce e Dimartino. Con l'anno nuovo suggelleranno un'amicizia di lunga data con progetti di grande valore artistico.

Notte della Taranta 2020: scelto il Maestro Concertatore che succederà a Fabio Mastrangelo

Mancano 9 mesi all'edizione 2020 della Notte della Taranta, ma i lavori sono già iniziati. E' stato scelto il nome del nuovo Maestro Concertatore che dirigerà l’Orchestra Popolare.

Loredana Berté: nel febbraio 2020 riparte dai teatri il “LiBertè Tour"

Dopo un 2018 di rinascita e un 2019 di conferme, il 2020 di Loredana Berté sarà dedicato all'attività live. E' infatti previsto LiBertè Tour Teatrale. .

Mario Biondi svela le prime date live 2020 in Italia ed in Europa

Dopo il lancio del nuovo singolo "Mesmerizing Eyes" l'artista è pronto a tornare live nel 2020.

Radio Date: tutti i nuovi singoli in uscita nella settimana del 20 dicembre

Le pagelle del critico musicale ai singoli italiani in uscita il 13 dicembre 2019

Tiziano Ferro pubblica le chat con Marco Mengoni e Tommaso Paradiso

Tormentone Estate 2019 - Ecco i risultati del nostro sondaggio dopo tre mesi e oltre 20.000 voti

Eurovision 2019: i risultati di Mahmood e l'analisi delle classifiche europee di vendita!

Le Larve pubblica il singolo cinico e ironico "Ho visto la Madonna"

Luca Bonasera: una storia d'amore dalla fine annunciata nel singolo “Cattive Abitudini”

Anteprima Video: la volontà di credere nell'amore nel singolo "Pezzi dello stesso cuore" di Salinitro

Nahaze: fuori “Carillon”, il singolo d'esordio con un ospite d'eccezione

Giane: fuori “Spaghetti”, la storia di un amore un po' sfigato...

Valentina Gautier torna con il singolo "Corri che corre il tempo"

Classifica Spotify settimana #50: continua il predominio di tha Supreme

Certificazioni FIMI settimana 50: Madman, Vasco Rossi, Ultimo, tha Supreme...

Classifiche di vendita FIMI settimana #50: Vasco si conferma re del rock e debutta alla #1

Classifica Radio Earone Settimana 50: i Coldplay scalzano Cremonini dalla vetta. Di Emma la più alta new entry

Certificazioni Fimi Settimana 49: quarto platino per Boomdabash e Thegiornalisti, ma spiccano i risultati di Marracash

Classifiche di Vendita Fimi Settimana 49: Cremonini direttamente primo, Biagio Antonacci sul podio.

Marracash Persona: recensione di uno dei migliori dischi rap degli ultimi 10 anni

Tiziano Ferro Accetto Miracoli: Venti di cambiamento per un artista che si ha ancora il piacere di attendere… ancora ed ancora.

Mina Fossati: Un grande disco che… non mi piace.

Gianna Nannini: La Differenza è ritornare all’essenzialità.

Niccolò Fabi, Tradizione e tradimento cronaca di un bel disco

Emma: Fortuna, l’album più bello di Emma… ma solo fino al prossimo.

