Arriverà il 15 novembre per Island Records il nuovo progetto discografico di Elisa Diari Aperti (Segreti Svelati), doppio album che conterrà l’intera tracklist del disco uscito un anno fa, ma anche brani inediti e duetti esclusivi.

L’album di Elisa Diari Aperti (Segreti Svelati) arriva a 12 mesi di distanza dal progetto originale già certificato con il disco di platino (Qui il nostro articolo di presentazione del progetto).

Nel mezzo c’è stato anche Secret Diaries, EP in inglese uscito solo in vinile e in digitale.

Diari Aperti (Segreti Svelati) è già disponibile in pre-order e sarà diviso in due parti. Il primo disco sarà totalmente in italiano e racchiuderà la tracklist di Diari Aperti con l’aggiunta dei duetti di Elisa con Calcutta, Carmen Consoli, Brunori Sas, Carl Brave, Rkomi e Francesco De Gregori. Alcuni di questi brani già sono usciti in radio, mentre altri sono completamente inediti, così come i brani In Piedi e Diari Aperti.

Il Disco 2 sarà in inglese e conterrà le tracce di Secret Diaries e quelle mai pubblicate Soul e Thirst, quest’ultimo è l’adattamento in inglese di Se piovesse il tuo nome.

ELISA DIARI APERTI (SEGRETI SVELATI) – TRACKLIST

DISCO 1

Tutta un’altra storia

Se piovesse il tuo nome (con Calcutta)

Tua per sempre

Anche fragile (con Brunori Sas)

Promettimi (con Carmen Consoli)

L’amore per te

L’estate è già fuori

Con te mi sento così

Vivere tutte le vite (con Carl Brave)

Come fosse adesso

Quelli che restano (con Francesco de Gregori)

In piedi

Blu Part II (con Rkomi)

Diari aperti

DISCO 2

Soul

Thirst

Feeling this way

You don’t love me like I do

I don’t do neverminds

My America

A parallel world

ELISA IN TOUR

Prenderà il via il 25 novembre da Torino, dopo la data zero di 6 giorni prima a Jesolo, il nuovo tour di Elisa che avrà luogo nei palasport (In questa videointervista realizzata a Malta in occasione del Mediterranean Stars Festival abbiamo parlato anche di questo). Ecco le date:

Torino – Pala Alpitour – 25 Novembre

Milano – Mediolanum Forum – 27 Novembre

Brescia – Brixia Forum – 30 Novembre

Acireale – Pal’Art Hotel – 6 dicembre

Bologna – Unipol Arena – 9 Dicembre

Firenze – Mandela Forum – 12 Dicembre

Roma – Palazzo Dello Sport – 17 Dicembre

