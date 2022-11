Elisa conclude la sua trilogia discografica live. E l’inedito di “Back to the future Part III” è in italiano

Elisa Back to the future Part III.

A settembre scorso Elisa ha annunciato che avrebbe lanciato un album live diviso in tre parti, Back to the future, un progetto discografico con cui la cantautrice ha voluto raccogliere l’emozioni live di un tour che le ha regalato tantissime soddisfazioni.

Back to the future è partito a fine settembre con una prima parte (qui la tracklist) ed è proseguito a ottobre con la parte II (tracklist qui). Venerdì 25 novembre 2022 con Back to the future Part III questo viaggio live si concluderà con 13 brani dal vivo, tra cui tre featuring, e un nuovo inedito.

In ognuna delle tre parti uscita infatti Elisa ha inserito un brano inedito e così, dopo due canzoni in inglese, Set the tone e Silent song, questa volta tocca ad una canzone in italiano a cui la cantautrice è molto legata… Tienimi con te.

Con l’uscita del 25 novembre per Island Records / Universal Music Italy si chiude così la trilogia di Back to the future. I tre dischi sono disponibili solo sulle piattaforme digitali e, in 3.000 copie limitate per ogni parte, in formato fisico.

In totale sono 40 le canzoni, di cui tre inedite, che compongono l’intera opera. Qui a seguire la tracklist di Back to the future part III.

I feel it in the earth Drink to me Neon – Le Ali con Marracash Fire Broken Chi lo sa con Franco126 Quando arriva la notte con Venerus e Mace Stay No hero Fuckin’ believers Together Cure me A modo tuo Tienimi con te

L’album è pre ordinabile cliccando qui.