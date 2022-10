Elisa annuncia BACK TO THE FUTURE LIVE Part II. All’interno l’inedito “Set to the tone”

Esce ad ottobre, come già anticipato dalla cantautrice, BACK TO THE FUTURE LIVE Part II, il secondo dei tre dischi dal vivo che riassumono l’ultimo tour di Elisa.

L’artista ha infatti scelto di racchiudere questo live, per lei molto importante, in tre album in uscita in digitale (e in versione fisica a edizione limitata) nei mesi di settembre, ottobre e novembre. Ognuno di essi contiene un brano inedito.

La prima parte, uscita nel mese di settembre, è entrata alla decima posizione della classifica FIMI degli album più venduti.

Ora, il 21 ottobre, arriverà BACK TO THE FUTURE LIVE Part II.

Elisa back to the future live part II

Ecco come la cantautrice ha annunciato la nuova uscita sui social:

“Siamo ad Ottobre, e come promesso eccoci con il secondo volume del nostro progettone live! 🎁 BACK TO THE FUTURE LIVE, Part II, esce il 21 ottobre e potete preordinarlo ora. Conterrà altri 13 brani live e l’inedito ‘Set The Tone’ che stiamo suonando in anteprima in queste date europee.“

Qui a seguire copertina e tracklist del disco che contiene anche due brani in duetto con Rkomi.Il capitolo conclusivo della trilogia uscirà a novembre.